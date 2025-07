“Chicharito”, a incrementar su cuenta

La Selección Mexicana se jugará el boleto a la Final de la Copa Confederaciones Rusia 2017 cuando enfrente hoy a su similar de Alemania, en duelo que se realizará en el Estadio Fisht de Sochi.El Tricolor, con paso invicto en el certamen, enfrentará a uno de los favoritos de la justa, que pese a llegar sin sus figuras al torneo cuenta con buenos jugadores.Ante los germanos, el equipo azteca deberá mostrar su calidad en la cancha, y tendrá que hacerlo con algunas ausencias, principalmente en la defensa, luego de las bajas por lesión de Carlos Salcedo y Diego Reyes, además de Andrés Guardado, por suspensión.Ante esas ausencias se perfilan Néstor Araujo y Luis Reyes en el once inicial, o que Rafael Márquez juegue de inicio para aportar su experiencia; Javier “Chicharito” Hernández, quien presentó una sobrecarga muscular en la semana, está listo para ver acción.En cuatro juegos oficiales previos, México ha perdido tres y empatado uno, por lo que Osorio buscará romper esa mala racha y de paso acceder a la final del domingo, en busca del segundo título de la Confederaciones para el Tricolor.Del equipo de Joachim Low, llama la atención Julian Drexler, quien se perfila para ser una pesadilla de la zaga mexicana, que no deberá confiarse ante un equipo llamado “B”, con jugadores que juegan en las mejores ligas del mundo.Joachim Low, técnico del equipo campeón del mundo, dejó en claro que respeta al cuadro mexicano, pero desde el inicio saldrá al ataque en busca de los goles que le permitan disputar el título ante el ganador del duelo entre Portugal y Chile.ALEMANIA VS MÉXICOEstadio: FishtHora: 13:00

