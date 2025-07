María del Rosario Espinoza se queda con bronce en Mundial de Taekwondo

La mexicana y triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza se quedó con la presea de bronce en el Campeonato Mundial de Taekwondo, que se realiza en esta ciudad coreana de Muju.Luego de quedarse en la ronda de semifinales en la categoría de menos de 73 kilos, la sinaloense enfrentó a la coreana Hyeri Oh, quien fue mejor en el tatami para vencer a la mexicana por marcador de 6-15.Después de haber asegurado un día antes la segunda medalla para México en este certamen, María del Rosario regresó al tatami para buscar una mejor posición en el podio, pero no fue posible.Sin embargo, Espinoza se agenció una presea en una justa mundialista después de que en Beijing 2007 lo hiciera por primera ocasión al conseguir la medalla de oro.La mexicana no competía desde que logró la plata en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, para así convertirse en triple medallista olímpica.ijsm

