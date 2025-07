Busca México consuelo en duelo ante Portugal

Está claro que al técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Juan Carlos Osorio, no le gustan los finales felices. Por eso esta mañana, a las 07:00 horas tiempo del centro de México, el Tri estará tratando de obtener un premio de consolación, el tercer sitio de la Copa Confederaciones cuando enfrente al equipo de Portugal, otro cuadro que también pretende no regresar a casa con la vergüenza en el rostro, pero que hoy no contará con su equipo titular, pero en particular, con Cristiano Ronaldo.

México disputará nuevamente el tercer sitio, como lo hizo en la edición de Alemania 2005, encuentro en el que perdió ante la Mannshaft en tiempo extra, y tratará de lograr una posición que sólo obtuvo en 1995 cuando este evento aún era organizado en honor del Rey Fahd en Arabia Saudita, y que obtuvo al derrotar en penaltis a Nigeria.

Para hoy, México podrá contar con todos sus titulares, o al menos, es un decir, contará con los jugadores que han sido más recurrentes, o al menos están disponibles, y la duda es si Osorio los ocupará o no. De cualquier forma, hoy estará jugando con su alineación diferente número 29 en 29 partidos que ha dirigido.

A todas luces, el encuentro se jugará bajo presión para quien salte a la cancha, pues las expectativas de los aficionados mexicanos, después de la golpiza que le propinó Alemania al son de 4-1 al equipo tricolor, es que al menos se conquiste el tercer lugar del evento.

SIN PESO, EL PERSONAL EUROPEO. La Selección Mexicana podría alinear nuevamente a una gran mayoría de jugadores que militan en Europa, pero el primer cambio que se vivirá será en la portería, donde todo indica que Rodolfo Cota estará en el marco, luego de Alfredo Talavera jugó contra Nueva Zelanda y Ochoa fuera titular en los otros tres juegos. Héctor Moreno, Héctor Herrera, Miguel Layún, Diego Reyes, Jonathan Dos Santos, Carlos Vela y Javier Hernández parece que formarán de inicio y tras cumplir con su suspensión, también podría estar de regreso Andrés Guardado. También queda la posibilidad de que sea Oribe Peralta quien acompañe en la ofensiva a Chicharito y Vela, en vez de Raúl Alonso o Giovani quienes fueron elegidos por Osorio en los duelos anteriores.

A pesar de que casi todos los mencionados tienen gran experiencia en el futbol del viejo continente, exceptuando por supuesto a Oribe, parece que esto no ha significado mucho en la cancha, según se pudo ver en los tres duelos de la primera ronda, y quizá eso fuerce la presencia de Hiriving Lozano y que en zona defensiva sigan apareciendo tanto Oswaldo Alanís como Néstor Araujo.

Otros jugadores que esperan aún la posibilidad de estar en la cancha en este encuentro son Luis Reyes y Marco Fabián, además de Rafa Márquez y Jürgen Damm.

ANTECEDENTES.Los únicos encuentros oficiales de estas dos selecciones ocurrieron, primero, el 21 de junio de 2006 en Gelsenkirchen en la Copa Mundial de Alemania con la victoria 2-1 para los europeos, los goles fueron de Maniche y Simao y por México descontó Francisco Kikin Fonseca, quien tras ese Mundial, justo se fue a jugar a Portugal; el segundo duelo ocurrió el pasado día 18 en Kazán, donde tras ir perdiendo en dos ocasiones, México empató el encuentro con goles de Javier Hernández y al minuto 90 de Héctor Moreno cuando ya se cantaba la victoria de los lusos.

RAFA, EL SOBREVIVIENTE. En caso de que hoy alinee Rafa Márquez, será el único jugador del Tri que jugó en el partido del Mundial de Alemania hace 11 años, donde por cierto, metió una mano que le costó a México un penalti y con ello el segundo gol de los portugueses.

