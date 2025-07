Fuentes dejó muy endeudado a Vergara

Siete años tuvieron que pasar para que Jorge Vergara, dueño de Chivas y Omnilife se diera cuenta de que sus negocios se estaban yendo a la quiebra.

En 2008 decidió casarse con Angélica Fuentes Téllez y le dio el poder de manejar sus empresas, algo de que Vergara se arrepiente ya que lo dejó con una deuda millonaria cuando decidió separarse de ella.

En una charla que sostuvo ante jóvenes que acudieron al Campus Party en la Expo Guadalajara, el empresario narró cómo fue su experiencia al enterarse del fraude que su ex pareja le hizo y lo que tuvo que hacer para levantarse.

"Cuando me enteré en la Auditoría que me habían robado 8 mil millones de pesos y que los debía y que estábamos quebrados, la motivación fue exactamente esa, ¿cómo le hago para pagar los 8 mil millones y no quedar mal?. Pensé en la solución. Estos dos años y medio nunca he pensado en por qué me pasó lo que me pasó. Cuando chocas, ¿porqué choqué?, sino para qué. ¿Para qué traje una persona equivocada?, Para qué me robó? ¿Para qué me fraudeó? ¿Para qué me metió en deudas?. Tenía que cambiar. Empecé a cambiar. Busqué la solución; nada es casualidad de lo que nos pasa en nuestra vida".

No sólo Omnilife se vio afectado. Vergara aceptó que el equipo de futbol también vivió una crisis muy difícil llegando a un punto en el que estuvo cerca de descender y todo por las malas decisiones de Fuentes Téllez, esto provocó que tomara las riendas y levantar al Guadalajara.

“¿Qué hicimos de Chivas? Un proyecto difícil. Allá a punto de descender sabía que debía cambiar cosas. Traer la persona adecuada para hacer cambios y que los mexicanos se creyeran capaces”, explicó.

En poco tiempo sus mejoras lograron rendir frutos, obteniendo el ansiado título 12 de la mano de Matías Almeyda, y aunque hubo una polémica la Final, el empresario no le da importancia pues considera que Chivas le ganó a un grande del futbol mexicano.

“Miren lo que pasó. Un grupo de jóvenes inexpertos le ganó a uno de expertos. Por más que les duela. Que si era penal o no, la actitud fue enorme le ganamos al mejor equipo del país. Por qué fue porque hace dos años dijimos vamos a cambiar. Trajimos alguien una persona que les ayudará a cambiar esto y esto, que coordinara el corazón y la cabeza con la pasión y la inteligencia”, señaló.

Jorge Vergara también tocó el tema de Chivas TV, al que considera uno de los mejores proyectos que ha realizado y que en su primera etapa le dejó ganancias, por ello promete mejoras para el próximo torneo.

“Chivas TV va ser espectacular la manera de ver futbol. Tendrá un antes y un después de Chivas. Queríamos que Chivas tuviera esta capacidad de crecer. Cambie al integrarla a esta nueva era y lo logré. Chivas TV después del primer año era números negros”, expresó.

lg

