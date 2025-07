"Chapo" Sánchez, sin complejos

Es considerado de los mejores laterales derechos de México. En el Torneo Clausura destacó con Chivas, pese a ello, Jesús Sánchez, no ha sido considerado para integrarse a la Selección Nacional. El técnico Juan Carlos Osorio ha decido colocar a otros en esa posición aunque no sea la natural.

Una de las razones por las que se especula que “Chapo” no ha sido llamado es por su estatura. Gente allegada al Tri aseguran que el técnico colombiano descarta a gente bajita para esa posición, sin embargo, Sánchez no se acompleja medir 1.69 metros.

“El futbol es de gustos, lo tengo claro desde que empecé. Cada quien es libre de poner la alineación que guste, al jugador que guste, yo no entro en esos temas, solo trabajo, hago lo mío y trato de estar bien para mi club. Voy a trabajar, es lo que me queda hacer lo mejor, pulir ciertas cosas que a lo mejor me hacen falta, estar bien para el Guadalajara y si un día se presenta ir con gusto”, expresa.

Añade no ve injusto que se tome en cuenta la estatura por encima del talento. Asegura que acepta la decisión de Osorio pues cada técnico es diferente y para cada posición se necesitan ciertas características que si él no las cumple no es para sentirse menos.

“No, como dije ahorita, yo entiendo el futbol porque así es, hay gustos y te puedes inclinar por uno u otro buscando lo que te gusta y lo entiendo (...) a lo mejor se refería que en ciertas posiciones necesita otro tipo de jugadores y lo entiendo, no tengo problema ni me acomplejo de ser chaparro, estoy contento, demuestro acá lo que soy y trabajo día con día”, expresa.

Al cuestionarle sobre lo que considera que le hace falta para llenarse el ojo al entrenador del Tri confiesa que “por ahí hacer goles. Hay muchos laterales que hacen goles en el mundo. Tener más asistencias, eso es fundamental y soy consciente que me falta, son detalles que se tienen que mejorar para tener un plus en mi juego”.

El lateral de Chivas asegura que no piensa rendirse, seguirá dando su máximo en su equipo para algún día ser tomado en cuenta para vestir los colores de la Selección Mexicana.

“Trabajar y nunca bajar los brazos, no existe otra clave más que eso el trabajo, perseverar, ser humilde y se constante son cosas que he tratado de hacer y seguiré haciendo para seguir estando”, concluye.

LISTOS PARA MEDIRSE A TIGRES

Tigres y Chivas se medirán el domingo en el duelo de Campeón de Campeones con la finalidad de encontrar al equipo que se afiance como el “mejor Campeón” y para este duelo Jesús Sánchez asegura que ya están más que listos y que tiene muchas posibilidades de ganar.

“Somos 11 contra 11. Tenemos las mismas capacidades, vamos a tratar de defenderlo a muerte para tratar de ganar”, expresa.

El cuadro felino fue monarca del Apertura 2016, mientras que el Rebaño Sagrado logró el palmarés en el Clausura 2017 y aunque los de la Sultana del Norte llegan como favoritos en el Rebaño Sagrado no se preocupan.

“Pueden dar favorito a Tigres, pero en el futbol todo puede pasar. Chivas ha demostrado que pelea al tú por tú con quien sea, en cualquier cancha y ahora no será la excepción, nos hemos preparado bien y estaremos listos para el domingo dar un gran duelo”, señala.

“Yo entiendo el futbol porque así es, hay gustos y te puedes inclinar por uno u otro buscando lo que te gusta y lo entiendo”,Jesús Sánchez, Defensa de Chivas

