El torneo pasado estuvieron entre los ocho que pelaban por el título. En el Apertura que está a punto de iniciar el compromiso en Atlas es grande: “salir Campeón”, eso es lo que asegura Stiven Barreiro.

Después de su gira por Estados Unidos, los Rojinegros regresaron a su casa para seguir con su trabajo de cara al arranque de la Liga MX. Después del entrenamiento de este martes el defensa de los Zorros platica con los medios sobre sus expectativas para el torneo.

“El compromiso es salir Campeón, es el compromiso de nosotros”, expresa de manera concisa.

La pretemporada que realizaron les sirvió para ver lo que deben mejorar y lo que pueden llegar a aspirar en el campeonato, aunado a la llegada de los refuerzos que les servirán de mucho.

“Creo que lo que he podido ver, como les dije, venimos haciendo las cosas bien. En la parte de adelante vamos a mejorar mucho más. Con la llegada de Milton (Caraglio) que se está acoplando con Matías (Alustiza), vamos mejorando”, señala.

Añade que el equipo está “bien, estamos bien. Lo que queremos es que inicie el torneo. Tenemos ganas de competir de hacer lo mejor posible”, confesa.

En lo personal, el zaguero sudamericano indicó que está 100 por ciento en lo físico y en cuanto a ritmo futbolístico, sin mayor problema de la fractura de peroné derecho que lo alejó de las canchas durante algunos meses.

“Gracias a Dios en vacaciones tuve la oportunidad de seguir trabajando y volvimos mejor que nunca y esperamos hacer un gran torneo”, comenta.

EXIGENCIA

La directiva puso la vara alta para este campeonato. Les pidieron hacer 30 puntos, algo que pocos equipos llegan a conseguir, sine embargo, los Rojinegros no se sienten presionados, saben que es una meta que pueden obtener.

“Al equipo lo veo bien, conjuntado. Si pasamos los 30 puntos buenísimo, si no con 26 puntos estamos dentro”, comenta Daniel Arreola cuando toma su turno en el micrófono.

El defensa concuerda con Barreiro. Saben que deben tener un mejor resultado. La vez pasada fueron eliminados en los Cuartos de Final por su enemigo número uno, Chivas, por ello quieren que el Apertura sirva para “sacarse esa espinita”.

“En lo personal estamos muy claros en el objetivo que queremos. No hay una persona que no piense en superar lo del torneo pasado, tenemos la espinita de que pudimos hacer más. No hay impedimento para logarlo y esperamos llevar lo que hemos realizado en la pretemporada en el torneo. Cuando hablo de superar, veo como trabajamos, como este equipo tienen que pelear el campeonato e ir a buscarlo”, explica.

Dejó en claro que ya tienen en mente su debut en el Apertura 2017 cuando visiten al León, sabedores que es prácticamente una obligación comenzar con una victoria.

“Las primeras fechas son importantes. Estamos pensando en el primer partido que es León, y de ahí para adelante”, estableció.

Destacó que todos los jugadores deben entregar lo máximo para ganarse un sitio en la cancha, lo cual repercutirá en un mayor nivel colectivo.

“Que exista competencia interna te hace ser mejor en lo que haces. En lo personal, tener esa consistencia, no salir del once y esto te lo va dando el día a día, los resultados, el trabajo y las victorias. Esperemos que sea un buen semestre en lo personal y grupal”, sentencia.

APUNTE

Este martes en las instalaciones de La Madriguera presentaron al nuevo patrocinador Mobil Super, una empresa fabricante de aceites para motor que pondrá su logotipo en la manga derecha de la nueva camiseta rojinegra que será presentada el lunes.

FRASE:

“Lo que queremos es que inicie el torneo. Tenemos ganas de competir de hacer lo mejor posible”,Stiven Barreiro, Defensa de Atlas

