Jóvenes tendrán acceso a créditos para vivienda

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) anunciaron que entregarán tres mil subsidios para vivienda a jóvenes.En gira de teabajo en Colima, Rosario Robles, titular de Sedatu, señaló que a través del programa Vivienda Joven se otorgarán tres mil subsidios de vivienda a personas de entre 18 a 29 años que tengan dependientes económicos y que por sus condiciones laborales no puedan acceder a un crédito hipotecario para adquirir o ampliar un bien inmueble.De esta forma, quienes perciban hasta cinco salarios mínimos podrán tener una vivienda.Serán tres mil viviendas para jóvenes con el esquema de subsidio del Gobierno Federal y de gobiernos estatales, los que "aportan una cantidad adicional como apoyo directo a los bolsillos de los jóvenes para que la mensualidad sea menor”, dijo Robles.Destacó que actualmente tres de cada diez viviendas que se entregan son para jóvenes, ya sea a través del programa Vivienda Joven, o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).José Manuel Romero Coello, director general del Imjuve, dijo que en México hay 37.5 millones de jóvenes de entre 12 a 29 años de edad.Refirió que en una primera etapa se construirán 300 casas en Colima y 500 en Jalisco."Un bono poblacional que representa, no sólo por su valor cuantificable sino por su energía y talento, la mayor oportunidad para avanzar hacia el desarrollo de todo México", expresó Romero Coello.Por medio del programa Vivienda Joven se ha beneficiado a 19 mil 607 personas a nivel nacional, lo que representa 39 por ciento del total de los apoyos económicos otorgados en el primer semestre de 2017.De las acciones dirigidas a la juventud, 89 por ciento han sido para adquirir una vivienda nueva y 6 por ciento para la autoproducción.Jorge Wolpert Kuri, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), expresó que se ofrecen opciones innovadoras para que quienes no tengan seguridad social puedan acceder, a través de un subsidio a financiamientos por parte de Infonavit o el Fovissste, a una vivienda.

