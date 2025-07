Que sí era penal el del Tigres, dice Matías Almeyda

El técnico de Guadalajara, el argentino Matías Almeyda, reconoció que sí hubo penalti favorable a Tigres de la UANL en la pasada final por el título del Clausura 2017 de la Liga MX, donde su equipo se coronó.

En rueda de prensa este día, el estratega aseguró que ahora que se habla del sistema de videoarbitraje (VAR) "es verdad que fue penal y el árbitro muchas veces se equivoca a favor y otro en contra".

Tras recordar la falta de Jair Pereira sobre Ismael Sosa que no marcó el árbitro Luis Enrique Santander, dijo que hubo otras acciones que no se marcaron, esas en contra de Tigres, como la falta de André Pierre Gignac en el gol que anotó en el partido de "ida".

"Gignac desplaza a Ponce en Monterrey, entonces hubiésemos estado parejos y esto es futbol. Si hoy existiese eso en nuestro torneo podríamos decir qué pasa, pero ya está y la copa está acá", comentó el argentino.

Por otra parte, se mostró satisfecho con la pretemporada que han realizado sus pupilos, listos para medirse con Tigres de la UANL el próximo domingo para disputar el título de Campeón de Campeones.

Destacó lo importante que será disputar el título en un partido interesante y complicado por la calidad del rival, "hemos hecho una buena pretemporada e iremos a enfrentarlo con nuestras armas".

Dicho encuentro es más importante para el estratega que el amistoso ante el Porto de Portugal, mismo que disputará con varios elementos jóvenes para darles fogueo; de los 10 que tuvo en pretemporada, podría quedarse con la mitad para el primer equipo.

Finalmente, luego de regresar del draft del futbol mexicano sin ningún jugador, pues a Javier Aquino no lo quisieron vender, dejó en claro que le gustaría contar con los servicios de Javier "Chicharito" Hernández todavía en plenitud.

"Fuimos por un refuerzo que era Aquino y Tigres no lo vendió. Al 'Chicharito' no podemos traerlo y ese sí sería un refuerzo. Sabe que ésta es su casa y esperamos que vuelva joven, no viejo", concluyó.

