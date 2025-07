Sí fue penal: Almeyda

El hubiera es una constante en la vida del ser humano. Siempre es una manera de que la mente ayude a remediar algo ocurrido. Aunque no se puede modificar al menos se piensa en las alternativas. Justo eso lo que sigue pasando en los aficionados de Tigres y los antichivas. A mes y medio de disputarse la Final donde el Rebaño Sagrado ganó 4-3 el global, todavía se cuestionan sobre ¿qué hubiera pasado si se marca el penal?. Para muchos eso hubiera cambiado el rumbo del partido y tal vez, sólo tal vez el Campeón hubiera sido otro.

Este miércoles, el técnico de Chivas, Matías Almeyda, por primera vez acepta que “sí era penal” aquella falta donde Jair Pereira derribó dentro del área a Ismael Sosa. Sin embargo, el árbitro Luis Enrique Santander dejó correr, así como muchas otras que debieron señalarse a favor de Chivas, señala el estrega.

“Por ahí es verdad que fue penal. Sí fue penal y el árbitro a veces se equivoca a favor y otras en contra pero los goles de Gignac uno empujó a Basulto (en la temporada regular) y el primer gol que nos hace Gignac en la Final, desplaza a Ponce en Monterrey, entonces hubiésemos estado parejos. Es futbol y hoy día si existiese eso en nuestro torneo, podríamos contar lo que pasa. Pero el partido ya está y la Copa está adentro (de la sala de trofeos)”, apunta.

Y añade que lo que ocurrió aquella noche del 28 de mayo ya se debe dejar en el olvida. Ya están a unos días de iniciar el Torneo Apertura y se debe pensar en revalidar el título ahora con el apoyo de jugadores de Fuerzas Básicas.

“De la misma manera inicia todo de nuevo. Lo que pasó por suerte pasó a favor y ya está en las vitrinas de nuestro museo pero arrancamos con las mismas ganas, la misma intensidad con la posibilidad de por no haber contratado jugadores, darle posibilidad a los jóvenes seguro tendrá que haber más paciencia para esos jóvenes y apoyarlos, respecto a ganas y lo que se hable, que sea igual y va y viene”, señala.

Este martes por primera vez el equipo pisa la cancha donde consiguieron la estrella número 12. En el pasillo por donde acceden al césped ya está un mural que tiene la foto levantando el trofeo. En él también se puede leer una nueva frase: #UNIDOSSOMOSCAMPEONES. Para Almeyda el volver al Estadio de Chivas es algo mágico.

“Entramos hoy después de aquella gloriosa noche, fue entrar y revivir lo que vivimos ese día, previo y post partido, deseando en el alma repetir muchas veces más ese momento, después es un poco de protocolo”, expresa el técnico

Al cuestionarle sobre la posibilidad de que Toluca les haga el “pasillo” de Campeón al iniciar el torneo, Matías considera que sería un buen gesto, pero no es algo que sienta como obligatorio.

“Ojalá que se haga para que los jugadores se sientan una caricia al alma de lo que han logrado. Lo importante que el primer partido nuestra afición nos acompañe ya que han pasado a ser algo clave en el funcionamiento de nuestro equipo esas ganas ese aliento, esa paciencia ha sido fundamental y por eso han sido grandes partícipes de nuestro triunfo ellos”, comenta.Quisiera repatriar a “Chicharito”

Para el Torneo Apertura 2017 Chivas fue de los equipos que se fue en blanco en cuanto a contrataciones y tan sólo la idea de pensar en tener a Javier Hernández entre sus filas se le ilumina la cara a Matías Almeyda, sin embargo, ve lejana esa posibilidad

“A ‘Chicharito’ no lo podemos traer, ese sí es refuerzo. No es dinero sino que los jugadores priorizan su sueño de estar en otro lugar, sabe que es su casa y esperamos que vuelva joven, no viejo”.

Para el técnico el hecho de no haber fichado a alguien no es algo que le sienta que le pueda perjudicar de cara a la pelea por revalidar su título pues siente que tiene un plantel basto para cumplir con el compromiso.

“Realmente el tema de los refuerzos no encontré uno para traer. Fuimos a buscar uno solo que fue (Javier) Aquino y tigres no lo vendió. Después si yo trajera un lateral derecho hundiría a Diego Cortés; si yo dejo de ser congruente con lo que hablo, si traigo un mediocampista mixto sacaría la posibilidad de Ángel López. Digo que es momento para que el proyecto y el proceso acompañarlo por esta parte. Después no encontré otros jugadores que superen a (Michael) Pérez, a ‘Gallito’ (Vázquez), que superen a Jesús Sánchez, que superen al ‘Aris’ Hernández”.NUEVA PIEL

El Rebaño Sagrado presenta esta noche en el Estadio de Chivas su playera para el Torneo Apertura 2017 donde ya tendrá colocada la estrella número 12 en el escudo.

