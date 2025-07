Márquez, pieza clave

El torneo pasado el capitán tuvo que dejar a su equipo. Una lesión que sufrió con la Selección Mexicana en marzo de este año terminó por causarle baja por todo lo que restaba del Clausura 2017. Aunque en Atlas hubo quién cubriera ese hueco, para el técnico Rojinegro, Rafael Márquez es una pieza clave en el funcionamiento del equipo, por ello el ver cercano su regreso para el inicio del campeonato genera alegría.

El estratega sabe que todavía tienen que analizar cómo regresó de su participación en la Copa Confederaciones, sin embargo ve posible el alinearlo contra León.

“Vamos esperar cómo regresa. Terminó su participación en Confederaciones hace casi dos semanas y un jugador de 38 años con 15 días de descanso es posible se vea afectado su rendimiento. Sin embargo, ‘Rafa’ es muy profesional, muy disciplinado, un tipo que se cuida mucho, que tiene claros objetivos; es ambicioso y quiere seguir aportando”, señala.

El “Profe” espera ver cómo reacciona Márquez este viernes que se incorpore a los entrenamientos para poder ya pintar bien el cuadro con el que va a arrancar el torneo.

“No he hecho tantos movimientos porque pretendo perfilar ya el 11. No hay tiempo para experimentos, los conozco perfecto, tengo claro a quién debo perfilar de inicio. ‘Rafa’ hay que verlo, mañana (viernes) que se reporte. Salimos a Estados Unidos y desde el lunes estaremos reunidos; ahí veremos cómo se encuentra”, añade que además deberá visualizar en parte de la cancha lo va a colocar.

“Será importante la comunicación y ver su estado de forma para determinar si está listo contra León, o de cambio, si va de contención o central y me queda claro que debo acertar en la toma de decisiones”, confiesa.

Pese a que tendrá poco tiempo el capitán Furia concentrado con los Zorros para el arranque del torneo, el estratega no considera que sea una razón para descartarlo pues conoce de lo que es capaz su jugador esto pese a que los resultados en su ausencia fueron muy buenos.

“Sí por supuesto que no puedo descartar a ‘Rafa’ ni a nadie antes del inicio. ‘Rafa’ no debe demostrar nada a nadie, sabemos su capacidad. Los resultados fueron más favorables sin ‘Rafa’, pero eso es parte del trabajo y en ese trabajo también está ‘Rafa’”, expresa.

SU SUELDO

Hace unas semanas Gustavo Guzmán reveló que el sueldo del José Guadalupe Cruz estaba prácticamente condicionado dependiendo de sus resultados. Para poder cobrar al 100 por ciento tenía que obtener 25 puntos, el torneo pasado se cumplió la meta al obtener 26.

Para el Apertura 2017 el tope es más alto, llegar a 30 unidades para poder tomar un respiro en el tema del descenso. Pese a ello, el “Profe” revela que no le importa que le pongan objetivos, pues desde un principio así firmó su contrato porque confía plenamente en el plantel que tiene y lo que pueden conseguir.

“Lo hice el torneo pasado. Así fue mi contrato todo el año deportivo pasado; fue así porque confió en el plantel, es lo más importante, confió en la materia prima y mi capacidad. Hoy modificaron un poco después de un año en que los resultados no logramos el campeonato, pero los resultados fueron favorables. En una balanza hay más cosas positivas que negativas. El año pasado me la jugué a resultados confiando en la capacidad de mi plantel y de uno mismo, no tengo la menor duda que lo lograremos, este año fue un poco diferente, hay algunos apartados en mi contrato, pero sigo confiando en mi plantel a ojos cerrados, estoy convencido que este equipo está para Liguilla, aspirar al título y solventar la porcentual”.

FRASE:

“No he hecho tantos movimientos porque pretendo perfilar ya el 11. No hay tiempo para experimentos, los conozco perfecto”,José Guadalupe Cruz, Técnico de Atlas

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .