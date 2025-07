Listo para ser el goleador de Chivas

Con 17 años José Juan Macías Guzmán ya debutó con el Campeón del futbol mexicano, Chivas. Es uno de los principales candidatos para suplir la ausencia de Alan Pulido. Sabe lo que es ser goleador del equipo y por ello Matías Almeyda confía en él.

El domingo pasado en la lucha por el título de Campeón de Campeones José Juan tuvo la oportunidad de ingresar al campo del Estadio Stubhub Center al minuto 59 con la intención de demostrar por qué quiere un lugar el equipo de Primera División.

A su arribo a Guadalajara en el Aeropuerto Internacional, la joven promesa del Rebaño Sagrado dio sus primeras impresiones después de debutar.

"Me sentí muy bien, no fue como hubiese querido empezar mi carrera, hubiese querido con un campeonato. No se logró el resultado, pero destaco la actitud de mis compañeros, nunca nos dimos por vencidos. Felicitar a Tigres que fue un gran ganador”, expresa.

Macías Guzmán fue uno de los seis jóvenes que fueron alineados para el partido ante Tigres y por ello asegura que no dejó pasar el momento para mostrarse y así ser tomado en cuenta más seguido.

"Venía con la mentalidad de que tenía que aprovechar mi oportunidad, lo hice de buena manera, el resultado no se dio pero se aprovechó la oportunidad. Nos vamos con un buen sabor de boca, demostramos que somos la mejor cantera de México. Estamos agradecidos con Matías por la oportunidad”, revela.

En septiembre cumplirá apenas 18 años. Se podría considerar que es muy joven para poder cargar con el peso de ser el goleador de un equipo tan grande como es el Guadalajara. Sin embargo, en el Apertura 2016 ganó el título de máximo anotador con la Sub-17, ya ha sido convocado a la Selección Mexicana y por ello, se siente más que listo para una responsabilidad así y más ahora que Alan Pulido se perderá el torneo por su lesión

“Claro que estamos preparados para eso y más. Me siento con mucha confianza para demostrarle a Matías que puedo (…) trataré de dar lo mejor, Alan hace un gran trabajo, es difícil suplirlo pero estamos para hacerlo”, confiesa.

El ganarte un lugar en el Rebaño Sagrado no es fácil y mucho menos el cariño de la gente, por ello el canterano tiene una petición para todos.

“Que nos den confianza. Que nos tengan paciencia. Vamos a dejar el alma en la cancha. Sobre todo paciencia que nos vamos adaptando y vamos a dar lo mejor de nosotros”, finaliza.

PULIDO VA MEJORANDO

Apenas van 15 días de que inició su proceso de recuperación tras lesión que sufrió en el brazo izquierdo, sin embargo, Alan Pulido señala que ya siente mejoría.

"Ya no siento el dolor. Se desinflama el brazo, algo que me da más tranquilidad. Tener paciencia y esperar el momento justo para el regreso", expresa.

El atacante rojiblanco confiesa que las bajas en Chivas comienzan a cobrar factura y ahora se suman Oswaldo Alanís y José Juan “Gallito” Vázquez, pese a ello, confía en que los jóvenes puedan demostrar que pueden sacar adelante al equipo.

“Pesa (las bajas), ahora en este partido también se lesionaron dos, quieras que no el plantel se va desintegrando un poquito. Estamos confiando en los jóvenes, veo un gran nivel, partido a partido se van a ir mostrando mucho mejor, hay que apoyar a la persona que está jugando”, expresa.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .