“A mí me construyeron para prevenir inundaciones, para que dejara de partir la ciudad en dos cuando llovía, para que ellos pudieran controlar el cauce del agua. En las calles todavía se pueden ver las bajadas que formó mi río, en ese tiempo de agua estancada la gente se empeñaba en habitarme. A pesar del peligro, a pesar de las advertencias. Por eso metieron las máquinas y taparon mis salidas. Cuando quise abrir nuevas venas, el cemento ya había penetrado las grietas. Pero se les olvidó que el agua conoce su tiempo, y que antes de ser canal, fui río…”.

Escritora y docente en nivel de primaria, Montserrat Rodríguez Ruelas (Tijuana, Baja California, 1993), recibió, en 2018, la beca Inés Arredondo para participar en el II Encuentro Internacional 13 Habitaciones Propias. En 2019 fue acreedora de la residencia de escritura “La Güera Trigos” por parte del programa “Under the Volcano”. Por su novela inédita “Esta ciudad lleva su rostro” obtuvo mención honorífica en el Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras 2019 convocado por el Programa Cultural Tierra Adentro. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores 2020-2021 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Breve “Amado Nervo” 2021 por su novela titulada “Aunque es de noche”. Sus cuentos y reseñas literarias han aparecido en diversas revistas digitales como “Rojo Siena”, “Gramanimia Revista Cultural”, “Pikara Magazine”, “Vozed”, “Vertedero Cultural”, “El Septentrión”, “Culturamas”, “Liberoamérica”, “Revista Punto de Partida” y “Revista Este País”. En “Aunque es de noche” (Ediciones del Lirio, 2023), novela inspirada en el poema de San Juan de la Cruz “Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por fe”, acompañamos a Ulises, protagonista principal que, bajo la ambición de llegar al mar, rinde de paso un homenaje a la memoria de su madre fallecida. A la par de nuestro héroe renuente, “un personaje que transgrede a su contraparte en <>: que no desea viajar, ni salir al mundo, no desea ser un héroe”, aparece Aura, una niña que ansiosa, sí, de emprender su propia aventura pasa por alto los consejos de sus padres y vive, en el lomo de su piñata, un peligroso éxodo que cambiará por completo su existencia. De imágenes breves, de fragmentos crudos, alegóricos, realistas pero también fantásticos, ambas historias revelan a su lector un vistazo puntual de Tijuana, de la canalización de su río, que, además, concede a su cauce una conmovedora voz propia…