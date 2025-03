Pepe Grillo

Aranceles, el día antes

Hasta ayer en la noche la versión oficial era que los aranceles van, arrancan a partir de mañana martes, pero no serán de 25 por ciento general, sino que el monto y los productos están por determinarse en el curso de este lunes.

Trump firmó el jueves un memorando para imponer aranceles recíprocos a los países que gravan productos estadounidenses. (EFE)

Esa es al menos la versión de funcionarios del área comercial de la Casa Blanca. Lo que finalmente ocurra es un misterio para todos. Es un gobierno de contentillo. Ya se verá el talante de Trump y su escudero DJ Vance, que ya mostraron que lo suyo, lo suyo, son las emboscadas.

México ha hecho su parte, y con la entrega de 29 capos del narco, entre ellos Rafael Caro Quintero. En contraste, todavía no se sabe qué está haciendo el gobierno de EU para detener el tráfico de armas, el lavado de dinero y por desmontar la red de distribución de drogas en su país. Acaso no lo sabemos porque no está haciendo nada. Su especialidad es echarles la culpa a otros.

La posición mexicana se sintetiza en la siguiente frase. Cooperación sí; subordinación, nunca.