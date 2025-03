Pepe Grillo

Incertidumbre, Karma Instantáneo

El atolondrado desempeño de Donald Trump y su asesor principal en la Casa Blanca, Elon Musk, ha inyectado una sobredosis de incertidumbre a la economía de Estados Unidos que ha sido difícil de digerir por los mercados, como se nota en el nerviosismo imperante en Wall Street.

Donald Trump (CHRIS KLEPONIS / POOL/EFE) Trump dijo que los beneficios de sus decisiones, comenzando por su acometida arancelaria sobre sus principales socios, se verán a largo plazo no es lo que le gente quiere escuchar. Así lo reflejaron los mercados bursátiles que son hipersensibles. Las cosas comenzaron a cambiar en el entorno de Trump cuando los directivos de las principales empresas del sector automotriz, incluidas las emblemáticas Ford y General Motors, le dijeron que no van con él en su aventura arancelaria. Esas empresas operan en México porque es lo mejor para sus accionistas, no es un capricho son negocios.

La posibilidad de que también en EU haya una recesión tiene tintineando todos los focos de alerta. Se trata, quién lo diría, de un karma instantáneo.

La misión de Marcelo

Los integrantes del gabinete se han convertido en viajeros frecuentes de la ruta CDMX-Washington DC. Hoy está en la capital norteamericana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Su misión es el tema del acero y el aluminio que también están en mira arancelaria de Trump.

El grupo mexicano tiene argumentos sólidos, comenzando por el hecho de que Estados Unidos vende a México más acero y aluminio que lo que nos compra, de modo que un duelo arancelario sería más dañino para ellos.

Tal vez Trump no sea ducho para el sentido común pero los capitanes del empresariado y los funcionarios de su gabinete, que dominan profesionalmente los temas, acaso lo ayuden a no dar pasos en falso.

De allá para acá

Donde menos se espera salta la liebre. Agentes de Inmigración de Estados Unidos aprehendieron en Houston y deportaron a México a Ariel Núñez Figueroa,

Se trata de uno de los principales implicados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se dice que es muy cercano al Patrón, cuyo apodo aparece en las indagatorias como quien dio la orden de desaparecer a los jóvenes.

En el momento de los acontecimientos, septiembre del 2024, Núñez Figueroa era policía en activo de Huitzuco; por ahí, tierra de tigres, comenzará la búsqueda del Patrón

Quintana Roo, Fideicomiso de la Seguridad

Los alentadores resultados de Quintana Roo en materia de seguridad obedecen a que el gobierno del estado y la comunidad empresarial han decidido presentar un frente unido contra la delincuencia. Lo hacen más allá de las declaraciones, llegan a la supervisión directa de los recursos que se utilizan para el combate a la delincuencia.

La gobernadora Mara Lezama presidió ayer la primera sesión ordinaria del 2025 del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad del estado, que es una instancia que asegura el manejo transparente de los recursos. Los destinados a la capacitación, al equipamiento, a la tecnología y la inteligencia. La transparencia genera confianza, que es indispensable para el trabajo conjunto.

El turismo, alternativa para Puebla

El turismo interno es antídoto seguro en etapas de incertidumbre. Genera empleo y divisas frescas justo cuando más se necesitan, por eso es crucial que sea visto como una actividad prioritaria que da respuestas positivas en corto plazo.

La Secretaría de Turismo y el gobierno de Puebla firmaron un convenio general de colaboración que tiene como eje principal la promoción del Pueblo Mágico de Cuetzalan, ubicado en las montañas de la Sierra Madre Oriental. La idea es desarrollar estrategias y acciones que fortalezcan la profesionalización de los prestadores de servicios lo que redunda en la competitividad turística del estado.

Puebla recibió el año pasado 6.5 millones de visitantes número importantes pero que puede crecer en corto plazo. La clave para detonar crecimiento turístico es la voluntad política, y el gobernador Alejandro Armenta la tiene.