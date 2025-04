Velar por los derechos de los grupos históricamente marginados. En recuerdo de Robert Kennedy

Crédito de foto: George Ballis/ TakeStock

Recientemente, como es de conocimiento público, la presidencia de Estados Unidos ordenó desclasificar las investigaciones oficiales relativas a los asesinatos de Martin Luther King Jr., John F. Kennedy y Robert Kennedy.

La figura menos emblemática de estos tres personajes históricos, Robert Kennedy, me parece que también merece ser recordada y reconocida.

Hermano menor de John, no fue su compañero de juegos (por una diferencia de edad de 8 años), pero sí se convirtió en su mano derecha cuando se convirtió en político, dedicando su propia vida a hacer presidente a su hermano John.

Al ganar la presidencia, John F. Kennedy decidió nombrarlo fiscal general, contando con tan solo 35 años, y siendo su hombre de confianza estuvo a su lado en momentos sumamente difíciles y complejos, como lo fue la crisis de los misiles que amenazó con desatar la tercera guerra mundial.

Como fiscal, Robert lidió con un tiburón, como lo era John Edgar Hoover, director del FBI, y quien llevaba 36 años en el cargo; pero principalmente tuvo que lidiar con los gobernadores de los estados segregacionistas del sur de Estados Unidos, cuyos gobiernos reprimían al movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos.

Tal vez por un enfoque pragmático, y por no dejar que los gobernadores le tomaran la medida a la presidencia de los Estados Unidos, el fiscal general terminó defendiendo los derechos de una población históricamente discriminada y reprimida, como lo era justamente la afrodescendiente, y ello dejaría una profunda huella en él para el resto de su vida.

Después del asesinato de su hermano John (Dallas, 1963), el presidente sustituto Lyndon B. Johnson decidió confirmarlo en su cargo en el periodo que restaba para finalizar el cuatrienio para el cual había sido electo su hermano (ene.1961-ene.1965), pese a que la relación entre el presidente Johnson y Robert Kennedy era pésima por decir lo menos.

Sin embargo, mientras Johnson se postulaba para el próximo periodo presidencial (1965-1969), Robert hizo lo mismo para una senaduría por Nueva York, la cual alcanzó.

Posteriormente, al estar por acabar, en 1968, la nueva presidencia de Johnson, Robert Kennedy decidió competir contra él por la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos para el periodo 1969-1973.

Sorpresivamente, Johnson no buscó la reelección presidencial para el nuevo periodo (el desprestigio por la guerra de Vietnam era mayúsculo), dejándole el camino libre a Robert Kennedy, quien hizo una campaña política emotiva, sensible y cercana a los grupos más marginados y discriminados de los Estados Unidos; cercana a aquellos a quienes no veían y no escuchaban los grandes políticos de su país.

En marzo de 1968, Robert Kennedy visitó en Delano, California, a César Chávez el líder de los trabajadores agrícolasmexico-americanos, quien se encontraba en huelga de hambre. Fue un encuentro muy emotivo del cual subsisten varias fotografías.

Poco después, al ser asesinado Martin Luther King, el 4 abril de 1968, Robert Kennedy se encontraba en campaña electoral en una comunidad afroamericana, en Indianápolis, y decidió dar a conocer la noticia, pidiendo orar por la familia del doctor King, y añadiendo estas palabras:”… Lo que necesitamos en los Estados Unidos no es la división; lo que necesitamos en los Estados Unidos no es odio; lo que necesitamos en los Estados Unidos no es violencia o anarquía, sino que amor y sabiduría, y compasión unos con otros, y un sentimiento de justicia hacia aquellos que aún sufren…”.

Lamentablemente, dos meses después, el 4 de junio de ese mismo año, Robert Kennedy fue asesinado también, después de haber triunfado en las primarias demócratas en California y descender de la habitación en la que se encontraba alojado (Ambassador) para dar a conocer la noticia.

Más allá del fatalismo que rodea a los Kennedy, la figura de Robert representa la del joven político idealista, que lucha y arriesga incluso la vida, por los derechos de los grupos sociales más marginados e invisibilizados.

Robert Kennedy nos recuerda que no se debe buscar el poder por el poder mismo, sino para hacer justicia a quienes han esperado siglos por ella. Su ejemplo nos recuerda tambiénel compromiso de la política, y especialmente de la democracia, con los derechos de los más discriminados.

Ahora, sirva este artículo para recordarnos a todos la importancia de velar por los derechos político-electoralesde los grupos históricamente invisibilizados en México, como son los de los pueblos y comunidades indígenas, de las personas afrodescendientes y de la diversidad sexual, entre otros.

La democracia debe ser incluyente y enriquecerse con la participación y la representación de todos los grupos sociales, especialmente de aquellos que han carecido de voz por siglos.