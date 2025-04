El impacto económico mundial tras los anuncios de imposición de aranceles de Estados Unidos

Estos últimos tres meses, desde la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos (EU), la geopolítica y el mundo comercial ha dado un vuelco de casi 180 grados.

En particular la económica, a través de múltiples amenazas de imposición de nuevos impuestos arancelarios a todos los países con los que EU hace intercambio comercial –casi todas las naciones del mundo–, creando así una incertidumbre comercial a gran escala, esperando cómo se pronunciaría en definitiva este país sobre cada nación con el que se hacen acuerdos comerciales desde hace muchos años.

Finalmente, este 2 de abril se fijó la postura comercial (y por qué no decir política) de EU ante el mundo, basándose en la ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales de 1977.

Se establecieron una serie de cifras arancelarias impactando, de primera instancia, a la mayoría de países. Se observa y se destaca, a grandes rasgos: China con un 34%, aludiendo que se percibe de este país un 67% de aranceles de los productos norteamericanos que envía; Unión Europea 20% versus 39% percibida; Japón 24% versus 46%; La India 26% versus 52%; Reino Unido, Brasil, Australia y Chile 10% versus 10% percibidos.

Aranceles, Donald Trump

Canadá y México no se vieron tan afectados, principalmente por el acuerdo comercial T-MEC que está vigente, y que el mismo Trump renegoció en 2018, y que en cierta forma se respetó. México tendrá 0% de aranceles para exportaciones que cumplan con el T-MEC, 25% de arancel al acero y aluminio. 25% de aranceles al contenido mexicano (y canadiense) en automóviles que no cumplan con reglas de origen de Norteamérica. Por otra parte, habrá 25% de aranceles a las exportaciones fuera del T-MEC, que incluye bebidas (Tequila) y algunos electrodomésticos (refrigeradores). Esta cifra varía, si tiene al menos 20% de contenido de EU, pagará parte proporcional del 25%, pero si no lo tiene, sí paga completo el 25%. Este último arancel está condicionado a que México cumpla a las exigencias de EU para combatir el fentanilo y apoyo a la detener la migración. Pudiendo disminuir al 12%. Todos estos aranceles entrarán en vigor el 5 de abril a nivel mundial.

Las razones que da Trump es que EU ha sido engañado con el intercambio comercial, aludiendo que las tarifas que este país impone a sus socios comerciales son muy bajas con respecto a los productos que EU quiere exportar a distintas naciones en las cuales las tarifas son muy elevadas. O simplemente, los productos norteamericanos casi no los compran los países con los que se tienen acuerdos comerciales. Ejemplo de esto son automóviles fabricados en EU que la Unión Europea compra menos de 100 mil, versus los más de 900 mil de carros fabricados en esa zona y que EU compra cada año, representando casi 50 mil millones dólares para esa región. Además de productos alimenticios y materia prima de la industria química. Se calcula un déficit comercial tarifario de EU de casi 900 mil millones de dólares al año. Cosa que Trump quiere revertir en beneficio de ese país. Menciona, además, que, con esta imposición de aranceles a nivel mundial, recordando que EU es la mayor economía del mundo, y que está basada principalmente en el consumo al por menor, podrán tener beneficios en más de 600 mil millones de dólares anuales. Cifras y cálculos que aún no se han podido corroborar.

Las reacciones a nivel mundial se escucharon inmediatamente después de este anuncio. Sorprendiendo a muchos países ya que esta imposición de aranceles impactará en las distintas economías, que probablemente generarán desempleo, inflación y una inminente recesión. Y lo que más sorprendió, por ejemplo, a la Unión Europea, Suiza, Australia y Reino Unido, es que han considerado a EU como su socio, aliado estratégico y “amigo” que han enfrentado juntos, desde cada trinchera, a las distintas amenazas mundiales, han salido avantes en conjunto, y que ambos se han fortalecido. No esperaban este comportamiento. Y ver cómo van a reaccionar en estos días ante este embate, ya que su postura desde antes de este anuncio había sido de contraataque.

En estos momentos es muy pronto decir con exactitud qué pasará en la economía mundial y de cada país. Los expertos prevén una recesión a nivel mundial para el 2026, incluyendo al mismo EU. Un retorno de la inflación, como la sucedida en tiempos de pandemia, debido al incremento de los aranceles que a fin de cuenta el costo final lo pagarán los consumidores con el precio final de cada producto que se adquiere. Y una vuelta en la crecida de las tasas de interés de los Bancos Centrales de cada país para combatir la inflación.

Para México en particular, se puede decir que salió librado de este segundo round. Habrá que ver qué acciones tomará el gobierno mexicano al respecto, principalmente en la industria automotriz, el acero y aluminio, y los productos que no están dentro del T-MEC. Tema que podemos comentar en otra entrega.

Por Dr. Francisco Ernesto Navarrete Báez

Profesor Investigador

Universidad del Valle de Atemajac