Pueblo sometido al crimen por Ley

“Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice”

Sabiduría Popular

No exagero, vea la realidad:

LA MANIOBRA

El gobierno impulsó en un periodo extraordinario reformas a la ley extraordinariamente delicadas en las que le quita al pueblo su privacidad sobre cuentas bancarias, propiedades, hábitos, relaciones personales, consumos y lo expone a su geolocalización en tiempo real.

En el senado, difundió las iniciativas a las 10:30 de la noche para sesionarse a las 10:00 horas del día siguiente para no dar oportunidad a reacciones opositoras y que no se sepa la canallada.

Si fuera benéfico para el pueblo, ¿Porque gestionar el madruguete legislativo mediante una mañosada?

GOBIERNO AL SERVICIO DE CÁRTELES.

No se equivoca si intuye que, con motivo de la enorme corrupción del gobierno y su intolerable relación con cárteles, las bases de datos se filtrarán para intereses mezquinos al servicio de grupos criminales ¡Como siempre!

Si pasa, con la aprobación de esas leyes, la industria del secuestro, la extorsión y de invasión de predios encubierta por el gobierno tendrá una base de datos y geolocalización de víctimas solventes con datos relevantes de sus cuentas bancarias y propiedades.

Por su parte, el gobierno asociado con pistoleros de cárteles y del ejército, tendrá toda la información que necesite para aplastar a quien quiera, inclusive a quienes ahora tiene como aliados y apoyan para estas reformas.

EL PRETEXTO.

El gobierno aduce que es para cazar delincuentes y ayudar a las madres buscadoras.

¡Mienten!

Si fuera cierto ya las habrían atendido y no encubrirían centros de exterminio como el de Jalisco y otros; ya habrían atrapado a capos de cárteles a gobernadores, alcaldes o funcionarios de todos los niveles de gobiernos que sirven a la delincuencia organizada y a los que normalización la enorme corrupción del sexenio anterior.

¡¡No los atrapan por la única razón de que son sus socios y cogobiernan con ellos!! en el marco de la “la intolerable relación que tienen con cárteles” como afirmó Trump.

¿A poco el gobierno no puede atrapar al ‘Mencho’ o a los líderes de más de 100 cárteles activos que operan en México?

¿A poco no puede atrapar centenas de delincuentes al servicio de cárteles como exgobernadores, ex alcaldes o ex funcionarios o a lo hacen y están en funciones?

Si hay este nivel de impunidad, ¿Usted creería que el gobierno preservará sus datos personales?

¡Imposible; claro que no!, como supondrá, más temprano que tarde, estas leyes pondrán al pueblo de rodillas a merced de delincuentes que tendrán nuestra información.

LA CRISIS INTERNA DE CONFIANZA

Hay alarmas en el gobierno, por las incertidumbres nacidas de las amenazas de Trump que tiene nerviosos a todos inclusive a cárteles y ante el desdén por la elección judicial por la objetiva certeza de que por el casi 96% de candidaturas federales para Magistrados y Jueces de Distrito votó menos de 1% del listado nominal, y que se agandallaron la Corte mediante acordeones y acarreos tramposos lo que evidencia la ilegitimidad del atraco al Poder Judicial.

Otra razón es la inminencia de que no puede ser infinito continuar tratando al pueblo como una masa irracional.