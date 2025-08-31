Urgen a MC a que se discuta la Reforma Judicial en el Congreso de Jalisco

El tema sigue trabado entre MC y Morena y sus aliados. Tonatiuh Bravo Padilla pide que el tema se ponga ya a votación.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, hizo un llamado al Congreso del Estado para dar celeridad a la aprobación de la Reforma Judicial, señalando que la falta de voluntad política del partido en el gobierno ha frenado un cambio indispensable para fortalecer la impartición de justicia en Jalisco.

Bravo Padilla explicó que, pese a los intentos de diálogo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y en comisiones, la discusión ha sido bloqueada por una postura de inmovilidad.

“El dictamen ha estado atorado porque el partido en el gobierno no ha querido sentarse a dialogar. Se ha banalizado el tema y se ha ridiculizado un método legítimo de designación como lo es la insaculación, que está contemplada en diversos marcos legales. Cabe destacar que el proceso de insaculación se encuentra constitucionalmente establecido en el artículo 96 fracción II inciso c) y el numeral 116 fracción III de la Constitución General”, afirmó.

El legislador aclaró que la insaculación no debe confundirse con prácticas como la llamada tómbola. “Todos los funcionarios de casilla del INE se seleccionan por insaculación y nadie cuestiona ese mecanismo. La insaculación permite garantizar que no haya transmisión de intereses indebidos en la designación de jueces y magistrados, siempre que se combine con criterios de formación académica y capacidad profesional. Lo que buscamos es que nadie sienta que le debe su cargo a un grupo político o a un funcionario, sino únicamente a la ciudadanía y a su mérito”, sostuvo.

Bravo Padilla destacó que a nivel nacional la mayoría de los estados ya avanzaron en sus reformas judiciales, mientras que Jalisco continúa rezagado:

“Solamente tres entidades federativas no han concretado su reforma judicial: Nuevo León, Querétaro y Jalisco. Querétaro porque tiene un recurso legal pendiente; Nuevo León y Jalisco porque no ha existido la voluntad política necesaria. En nuestro estado, Movimiento Ciudadano ha impedido que este debate avance”, puntualizó.

El diputado subrayó que la Reforma Judicial debe ser discutida y resuelta por los 38 legisladores sin presiones mediáticas o políticas, a fin de establecer reglas claras y fortalecer la confianza ciudadana en la impartición de justicia.

“La diferencia en la toma de decisiones no puede ser la política. Necesitamos calidad en los procesos de selección y transparencia en los nombramientos. Este es el momento de demostrar compromiso con el estado y con su gente”, concluyó.