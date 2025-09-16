Encabeza Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, ceremonia de “El Grito al estilo Jalisco”

Con saldo blanco y alrededor de 70 mil asistentes, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, encabezó “El Grito al estilo Jalisco”, en el Centro Histórico de Guadalajara, en el que instó a las y los jaliscienses a honrar esta gesta heroica y la memoria de los héroes y heroínas de la Patria.

“Desde el corazón de Jalisco, bastión de la libertad, la cultura, la creatividad y la innovación, celebramos nuestra historia y proclamamos con fuerza la grandeza de México”, expresó el Gobernador, Pablo Lemus.

Grito de Independencia en Jalisco (MARTE C MERLOS @martec)

Desde el balcón de Palacio de Gobierno, Lemus Navarro, refirió a quienes nos dieron patria y libertad, además de destacar a las mujeres y hombres que todos los días construyen un México más justo.

También destacó a las niñas y niños a quienes dijo, son el futuro de este país.

“¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva José María Morelos y Pavón!, ¡Viva Josefa Ortiz!, ¡Viva Ignacio Allende!, ¡Vivan los héroes que nos dieron Patria!, ¡Viva los hermanos Aldama!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva Guadalupe Victoria!, ¡Viva Prisciliano Sánchez, primer Gobernador electo de Jalisco!, ¡Vivan las mujeres y los hombres que todos los días trabajan para un México digno y mejor para nuestras familias!”, exclamó el Gobernador.

“¡Qué vivan las niñas y los niños de Jalisco y de todo México, ¡Viva el Estado Libre y Soberano de Jalisco!, ¡Viva nuestra Independencia!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”, agregó.

Para salvaguardar el orden y la tranquilidad de las y los asistentes, se realizó un operativo de supervisión y vigilancia con más de 2 mil elementos y cerca de 300 vehículos de 23 dependencias estatales, federales y municipales resguardaron la seguridad del evento.

Grito de Independencia en Jalisco (ALICIA REYES)

Hubo filtros de seguridad, módulos médicos y cierres viales, y oficiales de Protección Civil y Bomberos realizaron cerca de 200 inspecciones, para garantizar la seguridad de los festejos. Además, se brindaron 19 atenciones prehospitalarias.

El Gobierno del Estado, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, en coordinación con el Gobierno de Guadalajara, organizaron la velada para celebrar un “El Grito al estilo Jalisco”, que comenzó desde la tarde de este emblemático día.

A partir de las 17:00 horas, miles de personas se dieron cita en las inmediaciones del Paseo Fray Antonio Alcalde para festejar y disfrutar de espectáculos a cargo de Sonora Dulzura, Tropikal Yeah!, Los Hermanos Barba y el Show “Kopalli” Jalisco de Gigantes.

Grito de Independencia en Jalisco (ALICIA REYES)

La celebración posterior a la ceremonia fue amenizada por la presentación de “Los Aguilar”, que integran una de las dinastías más importantes de la música mexicana, representados por Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, ofreciendo una noche espectacular para celebrar el 215° Aniversario de la Independencia de México.

Entre el repertorio que se entonó en el escenario instalado en Paseo Alcalde, Leonardo Aguilar interpretó canciones como “Lo busqué”, “Amémonos” y “Soy como quiero ser”.

También Ángela Aguilar fue acompañada por el mariachi “El Zacatecano”, cantó al público temas como “Te quiero para mí”, “En realidad”, “Promesas de amor”, “Miénteme bonito”, además de recordar sus inicios con “La chancla” y “La llorona”.

Para cerrar la noche, Pepe Aguilar, interpretó sus éxitos como “Por mujeres como tú”, “Por una mujer bonita”, “Miedo”, entre muchas otras canciones del regional mexicano desde la Perla Tapatía.

El Municipio de Guadalajara instaló un escenario alterno en la explanada del Santuario, donde las y los asistentes pudieron disfrutar también de una velada acompañada de música y antojitos mexicanos.

Grito de Independencia en Jalisco (ALICIA REYES)

Por parte del Gobierno de Jalisco se sumaron al dispositivo la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, SAMU, Policía Estatal, Policía Vial y el Escudo Urbano C5, mientras que el Gobierno de Guadalajara desplegó elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, y Movilidad y Transporte, además del apoyo de las fuerzas federales como Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano.