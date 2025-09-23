La mentira como método de gobierno

. .

Por sus actos los conoceréis .

Cristo

Hablo de Claudia, la presidente de México, reflexiono sobre hechos públicos que Usted ampliamente conoce.

LOS HECHOS

1.- Dijo: Todo se lo robaban antes.

Mintió, si eso hubiera sido cierto, los habría denunciado y perseguido; ¡No los ha perseguido!, al contrario, los protege sumados a Morena.

2.- Dijo: Se imaginan todo lo que se robaban, ahora con lo que ahorramos sin corrupción, pagamos $ 835 mil millones de pesos en programas sociales.

Mintió, el gobierno los paga con créditos internacionales que endeudan a México; en los últimos 7 años incrementó la deuda en 7 billones de pesos, 70% más de la deuda en 2018, ahora debemos 17 billones, en 2018 debíamos 10 billones.

3.- Dijo: “El presidente López Obrador, luchó contra la corrupción”.

Mintió. El Peje ha sido el presidente más corrupto de toda la historia, otorgó más del 80 % de contratos públicos sin licitar y lo hizo a cambio de moches, se alió con el cartel de Sinaloa para ayudarlos para traficar fentanilo a los Estados Unidos, Creó el cartel “La Barredora” como grupo de choque en el sureste, encubrió el fraude de Segalmex, prostituyó al ejército poniéndolo al servicio de cárteles y a la Marina para crear la red de contrabando de diésel y gasolina más destructiva de todos los tiempos, volvió al gobierno un cartel de droga y contrabando.

4.- Dijo: ¡No habrá impunidad!

Mintió encubre al Peje, a sus hijos, a Mario Delgado, Rocha Moya, a Monreal, Adán Augusto, Salgado Macedonio, a Delfina, a Barlett, a Amilcar Olán, a Layda, a Nico, a Marina del Pilar, a Gabriela Guevara, a Américo Villareal, a Romero Oropeza, a Audómaro Martínez, a gobernadores y alcaldes que co gobiernan con cárteles y pa´acabarla de amolar, le besa la mano a Manuel Velazco otro corrupto impune.

Todos ellos siguen libres, igual que Mencho y los que han operado en México campos de exterminio, los responsables del fraude a Segalmex, los traficantes de diésel y gasolina en aduanas y la Marina, el corrupto Zaldívar y los que aportaron dinero para la campaña “Es Claudia” con dinero oscuro.

A esos delincuentes, no les pasa nada a pesar que todo México sabemos de sus delitos, cómodamente permanecen impunes a pesar de haber ofendido a la sociedad.

5.- Dijo: No traicionaré.

Mintió: Juró cumplir la Constitución; la viola de facto radicando los tres poderes en una sola persona, mantiene la destrucción de las instituciones de transparencia, la prostitución del INE y del Tribunal Electoral, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de gobiernos estatales y municipales que co gobiernan con cárteles, además de mantener Impunes a los corruptos de sexenios anteriores.

6.- Dijo: La elección judicial fue democrática y un éxito.

Mintió. Por 9 ministros, votaron 13% del padrón y fueron acarreados, manipulados, pero por 464 magistrados y 386 jueces federales, votó menos del 1% del padrón electoral.

Es decir, por el 92% de puestos votó menos del 1% del padrón electoral.

Además, claramente sabe que fue Morena quien pervirtió la elección con acordeones, esa farsa, no puede ser honorable.

LA MENTIRA Y TRAICION COMO METODO DE GOBIERNO.

Mientras prive a los mexicanos un estado democrático y ético, encubra a Andrés Manuel y a los corruptos de todos los partidos, principalmente de Morena, seguirá traicionando a México y a sus electores.

Mientras no ofrezca disculpas por prestarse a una videograbación con el Peje y su primer círculo presumiendo en el tren de México al AIFA que ni siquiera existe ni reconozca el derroche de gastos de la campaña “Es Claudia” con que pervirtió su elección, seguirá sin credibilidad ni respetabilidad.

¿Qué gana con querer verle la cara a todo México?, menosprecia la inteligencia de los mexicanos, nos insulta tratándonos como tontos.

¿Qué no es mejor reivindicarse y enseñarle al mundo que se puede ser una presidente ética?

¡Que afán de pasar a la historia como encubridora del crimen!, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¡Todos perdemos con esa necedad!

Claudia ha sido la primera mujer presidente de México, tiene la irrepetible oportunidad histórica de mostrarle al mundo que las mujeres políticas son más repelentes a la corrupción y al crimen que los varones, ¿Por qué desperdiciar la irrepetible oportunidad de servir a México con ética y dignidad?

¿Qué no es mejor predicar con el ejemplo y hacer lo correcto?, ¡presidente, predique con hechos, no con mentiras!,

Hace casi 2000 años, un hombre le preguntó a Cristo ¿Cómo reconocer a los falsos profetas?, él respondió, “Por sus actos, los conoceréis”,

Esa expresión, es más que una frase, es una sentencia divina, intemporal y suprema.

José Carlos González Blanco.

carblanc@yahoo.com