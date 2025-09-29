Hasta 15 años de cárcel a quien robe cables o tapas del equipamiento urbano

Adriana Medina, diputada presidenta de la comisión legislativa de Justicia. Busca enviar el mensaje de que no será fácil comercializar los cables robados.

Agravar los castigos hasta por 15 años de prisión a quienes roben cables, tubos y tapas, es la propuesta que hizo la diputada de MC, Adriana Medina Ortiz, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso.

La legisladora también plantea elevar las multas económicas tanto para el ratero, como para los centros de comercialización de las partes sustraidas del equipamiento urbano.

De aprobarse por el pleno, se aplicarían las nuevas penas a quienes sustraigan, comercialicen o posean cualquier componente utilizado en la prestación de algún servicio como alumbrado público, energía eléctrica o drenaje, telecomunicaciones, gas natural o señalización vial.

“Por lo que existe la posibilidad de agravar las penas de este delito, adaptándolo al nuevo contexto social y que responsabilice sin beneficios procesales a quienes sostienen esta cadena que afectan la integridad física, la seguridad, la vida y el patrimonio de las y los ciudadanos y generan una grave afectación a la ciudad”, explicó.

A quienes sustraen ilegalmente material que tiene un valor de entre 113 mil hasta 339 mil pesos, la actual ley les señala de 2 a 5 años de prisión. Con esta modificación se aumentaría el castigo de 6 a 12 años de prisión, además de que el implicado no podría gozar de salidas alternas al proceso penal y tendría que compurgar la pena.

“Hasta 15 años de prisión y ahora incluiría a quienes comercialicen todo lo que es el material robado, que son las recicladoras, para que las recicladoras ahora sí entiendan que deben de pedir o saber de dónde vienen las cosas que les venden: tapas de registro, cables, etcétera”, explicó.

La legisladora señaló que existe un alto número de establecimientos que se dedican a la recolección y reciclaje de desechos metálicos, quienes son los potenciales compradores, poseedores y comercializadores de bienes robados y provenientes de la infraestructura pública, al adquirir este tipo de materiales sin acreditar fehacientemente su origen legal, por lo que también son incluidos en esta propuesta.

La CFE tiene más de 7 mil denuncias por robo de cable en todo el país.