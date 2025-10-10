Banamex, la venta del Siglo y el Sabor del Nuevo Aire: Un Análisis entre Líneas

La venta de Banamex por parte de Citigroup, que por momentos pareció más una pieza de museo que un activo financiero, ha tomado un giro inesperado, digno de un drama de alta finanza con tintes de comedia política. Después de que Citi anunciara su “camino preferido” vía Oferta Pública Inicial (IPO) y la venta de un 25% al empresario Fernando Chico Pardo, el telón se alza con la sorpresiva entrada de un nuevo (viejo) actor: Grupo México, que lanza una oferta por el 100% de las acciones.

Esta súbita “fiebre de compradores” justo cuando la transacción parecía encarrilarse, o estancarse, en un plan B, nos obliga examinar el fenómeno.

A fines del sexenio anterior durante un largo período, la lista de postores se fue adelgazando hasta casi desaparecer. La negociación se movió con una lentitud exasperante, pasando de una venta directa a la Oferta Pública Inicial (IPO), un movimiento que muchos interpretaron como un indicador de que las condiciones políticas y las demandas informales (o no tan informales) del gobierno saliente habían enfriado el apetito de los posibles postores.

Ahora, con un acuerdo ya en mesa para el 25% y la sombra del anterior sexenio desvaneciéndose, sucede que brota una oferta por la totalidad. ¿Coincidencia? Por supuesto que sí... en el mismo sentido que el Sol y la Luna coinciden en el cielo todos los días.

La presencia de una nueva administración con una presidenta que, al menos en las formas iniciales, ha sido percibida como más receptiva a la inversión y menos intervencionista en el gran capital (ejemplo: la propia bienvenida al acuerdo con Chico Pardo) podría ser la verdadera prima de riesgo que se ha descontado de la incertidumbre. El “auge” de compradores es, quizás, el simple regreso a la racionalidad económica post-tormenta política.

También hay que añadir que la oferta de Grupo México por el 100% de Banamex (el cuarto banco más grande de México por activos) plantea una cuestión crítica de regulación y competencia: ¿puede el regulador aceptar que un solo accionista controle tal porcentaje de una institución sistémica?

El Veto Regulatorio: cualquier adquisición en el sector financiero mexicano está sujeta a la aprobación de varias autoridades: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México (Banxico) y, en lo que respecta a la competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). El regulador debe asegurar la solvencia del comprador (tema que Grupo México, por su tamaño, probablemente cumpliría) y, crucialmente, la sana competencia del sistema.

Concentración Bancaria: México ya posee un sistema bancario altamente concentrado. Permitir que un solo conglomerado —aunque sea mexicano— controle el 100% de una institución del tamaño de Banamex sin una IPO que distribuya el riesgo y la propiedad, podría generar serias dudas sobre la gobernanza corporativa, el riesgo sistémico y la posición dominante en el mercado.

El Precedente y la Señal al Mercado: históricamente, en grandes adquisiciones bancarias, el regulador ha procurado la dispersión accionaria. Un control total podría ser visto como un retroceso en las prácticas de buen gobierno corporativo. El interés de Citi, hasta ahora, ha sido la IPO o la venta de partes, lo que sugiere que incluso ellos entienden la necesidad de diluir la propiedad para maximizar el valor y la aprobación regulatoria.

Si la oferta del 100% prosperase, el regulador se vería presionado a justificar por qué se permite una concentración de poder en el cuarto jugador más grande del sector, rompiendo con la tendencia de diversificación de riesgo. Será una batalla de titanes donde la solvencia del comprador deberá pesar mucho más que cualquier reserva sobre competencia o control total.

En resumen: la venta de Banamex se ha convertido en una sofisticada y divertida partida de ajedrez donde el tablero ha cambiado, las piezas se han movido con prisa inusual, y el silencio regulatorio se antoja la clave para entender si este repentino “auge” es un espejismo o el preludio de una nueva (y muy concentrada) perspectiva financiera.