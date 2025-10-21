Un año de ‘Claudismo’

. .

“Por sus actos los conoceréis”

Cristo.

El “Claudismo” cumplió un año de mentiras y consolidando malas prácticas gubernamentales.

Lo único que ha cumplido es su promesa de continuidad del gobierno más corrupto del que se tenga memoria.

Ingenuamente, México albergó esperanza que corrigiera y aprovechara la oportunidad histórica de hacer lo correcto, máxime que se comprometió a no mentir, a luchar por los pobres y a que la primera mujer gobernaría diferente y mejor.

Le compartiré ….

5 EVIDENCIAS QUE LA CONTRADICEN.

1.- Dijo, ¡Cero impunidad!

¡FALSO!, todos los días de su gestión, se publican actos de corrupción de sus compañeros de partido y gobierno; el cinismo, descaro y encubrimiento se arraigaron en el modo de hacer política en la 4T.

2.- Dijo: ¡Sacamos a 10 millones de Mexicanos de la pobreza extrema!

Otra ¡FARSA VERGONZANTE!, lo que hizo, el gobierno obradorista, fue modificar los criterios para diferenciar la pobreza extrema de la simple y bajo ese método, cuantificó la asignación de programas sociales como ingreso neto familiar y ¡PUM!, en un chasquido, ya los sacó de la clasificación de pobreza extrema.

El discurso es insultante e infame.

Mientras existan familias sin opciones de trabajo productivo ni ingresos compatibles con la dignidad, ni educación de calidad, ni acceso a servicios de salud, ni alimentos que puedan pagar, ni estén a salvó de la violencia; seguirán siendo extremadamente pobres, ese, es el caso de las mayorías que juró ayudar.

Claudia, mantiene a los pobres aferrados a dádivas gubernamentales sometiéndolos como clientela electoral; ¡Eso es canalla!.

3.- Dijo, ¡Combatimos al crimen organizado!.

OTRA FARSA, lleva un año co-gobernando con delincuentes descarados posicionados como gobernadores, alcaldes y funcionarios federales, que trafica contratos, obras, licencias, huachicol y drogas; son cárteles gobernando hombro con hombro con el ejecutivo y legislativo federal, digamos, el Cártel de Morena.

No son los únicos delincuentes.

En México, coexisten “chambeando” como si nada, bandas criminales empoderadas, mencionaré algunos cárteles: Jalisco Nueva Generación, del Golfo, de Sinaloa, Zetas, Cárteles Unidos, Ardillos, Barredora, Familia Michoacana, Tepito, Tláhuac, Noreste, Caballeros Templarios, Beltrán Leyva, Caborca, Santa Rosa de Lima, Arellano Félix, Mafia Veracruzana …. ¡uff!.

A. C. Consultores firma especializada en estudios sobre seguridad, informó que en 81% del territorio operan cárteles, es decir, en 1,488 municipios.

Pero no son los únicos.

Hay cientos de pandillas locales dedicadas a la extorsión, invasión de predios, tráfico de drogas, armas, migrantes, prostitución, secuestros, etc.

¡¡En el Claudismo, no les pasa nada contundente!!, los combate sólo desde el centro con un Harfuch, que opera amarrado de manos contra políticos delincuentes en funciones.

4.- Dijo*, ¡Somos un Gobierno democrático!

OTRA FARSA, logró su candidatura y la de compañeros con dinero ilícito y obscuro en precampañas y campaña, se benefició con la captura inmoral que su antecesor hizo del INE, e institutos electorales estatales, del Tribunal Electoral y de mayorías legislativas compradas con tráfico de carpetas penales de políticos corruptos.

Pero ella, personalmente capturó a la Corte, a los Poderes judiciales federal y locales, mantiene podridos todos los sistemas de compras y obras, aduanas, puertos, a la Marina, al Ejército, a todas las administraciones federal, estatales y municipales morenistas, a partidos aliados a Morena, a los congresos morenistas, y al sistema de transparencia ¡LLEVA UN AÑO Y NO LO CORRIGE!

5.- Dijo, ¡Vamos bien e iremos mejor!

¡MINTIÓ!, el Fondo Monetario Internacional, publicó que México tiene un índice de crecimiento de entre - 0,26 % y 0.20 % anual, esto, prácticamente EQUIVALE A CERO, ES UNA CATÁSTROFE FINANCIERA agravada con el déficit presupuestal y una deuda externa impagable creciente, este año en 4.49 billones de pesos para pagar programas sociales que estrangulan las finanzas que pretenderá mitigar incrementando impuestos, con terrorismo fiscal exigiendo el pago de doble del IVA y disponiendo de más de 2 billones de pesos ajenos, propiedad de millones de trabajadores que tenían ahorrado en el INFONAVIT.

CONCLUSIÓN.

Hay sobradas razones para sentirnos decepcionados, la presidente, personalmente y a diario, destruye la esperanza de un México mejor, se esmera en demostrarnos que miente, encubre delincuentes, que apuesta por la antidemocracia, que traiciona la confianza de los mexicanos y conduce a México al inminente caos.

José Carlos González Blanco.

carblanc@yahoo.com