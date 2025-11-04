Siete años de homicidios e indiferencia social

- -

“Quien se cruza de brazos frente a la matanza es cómplice”

Anónimo

Sensible por la reciente conmemoración de muertos y el cobarde homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, le contaré que desde el 2018, hasta hoy, época del obradorato gobernando México…

Se han asesinado a cuando menos 75 alcaldes (y ex alcaldes).

(y ex alcaldes). Se asesinaron a, también cuando menos, 163 periodistas.

Se han documentado entre 170,000 y 220,000 homicidios.

Se registraron entre 60,000 y 70,000 desaparecidos.

Se identificaron, 5,600 fosas o crematorios clandestinos , expertos presumen que hay cuando menos 9,000.

, expertos presumen que hay cuando menos Las madres buscadoras de hijos desaparecidos han descubierto varias decenas de centros de exterminio.

En casi todos esos homicidios, se registraron las mismas declaraciones gubernamentales de rutina afirmando “No habrá impunidad”, “Estamos investigando”, “Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, bla, bla, bla.

Desde luego, casi ninguno de esos homicidios fue esclarecido.

En el periodo, se han registrado discursos del gobierno presumiendo la reducción de homicidios en 30 %.

En el periodo se hicieron públicas declaraciones oficiales del Gobierno de los Estados Unidos afirmando la intolerable relación del gobierno de México con los cárteles, que son terroristas y que gobiernan grandes zonas del nuestro país e imponen candidatos en todos los niveles de gobierno.

Pues bien, seguimos y no pasa nada, para mañana habrá otras noticias.

Empero, es imposible invisibilizar la matanza y nuestra indiferencia.

Le pido por favor piense que la más alta responsabilidad del estado es garantizar la seguridad de la sociedad que gobierna.

Con los datos que le he compartido, por favor respóndase

¿El estado mexicano, ha fallado en su responsabilidad de garantizar seguridad? ¿Sí o no?.

Ahora, por favor dígase a sí mismo …… ¿Qué piensa hacer?

¿Qué le dice su conciencia?

carblanc@yahoo.com