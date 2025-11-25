El ADN autodestructivo de morena

. .

La traición es la manera en que el egoísmo se manifiesta en las relaciones humanas.

Federico Nietzsche

UN AÑO CATASTRÓFICO

Ha pasado un año del Claudismo y no se ha instalado plenamente como presidente, evidentemente no gobierna, gravita asfixiada en la podredumbre del obradorato, diario le explota una catástrofe nacional aniquilante, como asesinatos políticos, aparición de campos de exterminio, cementerios clandestinos, nuevos cárteles, bombazos y masacres, madres buscadoras, protestas en todo el país por extorsión, violencia, corrupción en todo, por todos, a todos los niveles, morenistas creando cárteles como la Barredora, o dándose vida de reyes en Tokio, España o Tepoztlán, señalamientos nacionales e internacionales de gobernar con cárteles o encubrir gobernadores y alcaldes dominados por éstos, el huachicol fiscal a gran escala durante su gobierno y el anterior etc.

Está ahogada con promesas y mentiras insostenibles como “no habrá impunidad”, frase de machote que en sus labios es una farsa vacía, burla, ¡hay impunidad en todo!

Mentiras como “sacamos de la pobreza a 10 millones de pobres” “disminuimos homicidios”, “Combatimos cárteles”, todos son inventos contrarios, la realidad es que opera maniatada en un endeudamiento inmanejable y una economía limitada a comprar clientela electoral.

A diario, analistas de México y todo el mundo la refieren emproblemada e incapaz de resolver problemas.

EL COLAPSO INAPLAZABLE

Es humana y políticamente imposible mantener esa crisis durante otros cinco años.

La convulsión es permanente y devastadora, se agudizará con el siguiente asesinato de algún político prominente, acontecen cada rato, después del de Carlos Manzo mataron al ex edil de Zongolica Veracruz, horas antes de la visita de Claudia al Estado.

Se complicará todo con arrebatos de morenistas creando problemas para vender soluciones aspirando a candidaturas para medio sexenio o el 2030, partidos aliados harán lo mismo encareciendo su fidelidad.

Todo será peor cuando quiera acabar de prostituir al poder judicial federal, cuando confronte la revocación de mandato, cuando Trump se harte de que le ponga el dedo en la boca tratándolo como tonto, cuando la sociedad civil incremente su enardecimiento y hartazgo o cuando surjan liderazgos reales que encaucen la inconformidad social, o cuando la Iniciativa privada se harte o cuando el Peje irrumpa para llenar esos vacíos, como ya avisó que haría.

La prematura inestabilidad política en que se ha sumido es consecuencia directa de que no gobierna, padece una incapacidad evidente para imponer respeto o miedo; la nomenklatura del morenismo la ve sin dientes, en crisis permanente, sin capacidad de operar, de crear un mando propio, es evidente que sólo funciona al servicio de su mentor y lo mal imita, en todo.

Le cuento porque la ven sin dientes, amagó haciendo público el huachicol Fiscal organizado por el obradorato en la SEMAR, exhibió a Adán Augusto como protector del cartel “la Barredora”, exhibió al Peje protegiendo laboratorios de fentanilo, exhibió la corrupción en Pemex, la CFE, ha sido silente con la casa de Noroña, los negocios de Andy, con la corrupción en la construcción del tren maya, la refinería y los contratos del IMSS obsequiados a protegidos de ese clan pejista, exhibió negocios de Monreal y todo quedó en saliva, ¡¡A ninguno le ha pasado nada!!.

EL DESQUITE INMINENTE

Isaac Newton dijo, con razón, a toda acción, corresponde una reacción, pero en sentido inverso, aplica en la física y en la política.

Si Claudia amagó en los casos que le mencioné, o al menos eso creen los damnificados con esos escándalos, es natural que ahora existan almas que cultiven resentimientos.

El punto es que esas almas están acostumbrados al odio y tienen un largo historial revanchista.

El hartazgo de radicales obradoristas hacen lo que saben, la atacan, organizan plantones gremiales, paros carreteros, demandas sociales, marchas de protesta que la desestabilizan, los equipos de seguridad de Clara Brugada apalearon a manifestantes en el Zócalo y todos son reclamos contra Claudia.

EL DESENLACE

Conforme lo supra señalado, es evidente que acabará mal, se respira en el ambiente una pestilente descomposición, el horno se continúa calentando con temas insolubles, si esa olla de presión no tiene válvula de despresurización, inevitablemente acabará mal, es cosa de tiempo.

Después de todo, en la guerra, siempre hay bajas, heridos y en los asuntos de la política ruedan cabezas en los bandos que se alzaron la mano, esa es la regla universal durante todos los tiempos.

El Claudismo, inevitablemente, acabará mal.

