Crisis en las cúpulas de poder

Los vacíos se llenan.

Sabiduría popular.

. .

EL CAOS POLÍTICO

Hubo cismas en las cúpulas del poder político que exigieron ajustes y dejaron claro quién manda.

Como sabe, diario se publican escándalos de corrupción del obradorato, cada vez más indefendibles para el gobierno, la violencia de cárteles se salió de control, la presión de los Estados Unidos contra el caos político mexicano crece y cada vez son más los morenistas que asedian a la presidente con soberbia, prepotencia o retándola con desobediencias, las fracturas en el equipo morenista son evidentes, la inconformidad social más notoria.

Claudia sobrevive asfixiada, desgastada prematuramente, sin dinero, asediada por todos, su debilitamiento y desesperación son notorios y esa fragilidad pone en riesgo la estabilidad del sistema y la permanencia del movimiento político del obradorato de cara a próximos procesos electorales.

Ese caos, también se explica en la falta de carisma personal de la figura presidencial que no logra consolidarse entre otras razones porque la propia presidente se esmera en ostentarse López-obradorista y verse como como su calca, su caída en las encuestas luego del asesinato de Carlos Manzo y la violencia contra manifestantes en el Zócalo colmaron la paciencia y prendieron las alarmas de quién auténticamente manda y percibe riesgos reales que le amenazan con alcanzarlo tarde o temprano.

Por eso, y antes de que el asunto tenga proporciones de riesgo se hizo impostergable llenar vacíos de poder y eso condujo a Andrés Manuel a reaccionar y tomar cartas en el asunto.

LOS HECHOS

1.- Si la caótica expulsión de Gertz Manero en la FGR, fue perpetrada desde el Senado, bajo el hacha del cofundador del cártel “La Barredora”, y no desde Palacio Nacional, es evidente que ese movimiento se decidió desde Palenque.

El mensaje es contundente, ¡No prevalece nadie que esté contra mí, sea quien sea!

Como sabe, Adán Augusto, hermano político del expresidente, a pesar de los escándalos y corrupción descarada, insólitamente sigue ahí, fuerte, ganador, con capacidad de maniobra, cercenando cabezas y manteniendo pejista al Senado.

Si en México hubiera un estado de derecho, estaría en la cárcel no liderando senadores.

2.- Justo cuando cayó el fiscal y luego de enviar ese mensaje terrible, Andrés Manuel se hizo ver plácido, reincorporándose a la actividad política, ensombreciendo a Claudia pero prohibiendo que la ensombrezcan otros, el mensaje es que el único que puede hacerlo es él.

Reapareció aduciendo defender a Claudia de quienes llamó “zopilotes, buitres”, calificativo en el que encuadran varios de sus antaño amigos, ahora enemigos soterrados.

El tipo dejó en claro que percibe a Claudia necesitando ayuda para defenderse; abrumada, tal como la vemos en sus mañaneras.

3.- La reaparición de Andrés Manuel amenazante para defender a Claudia, al momento de desterrar a su ex fiscal, es un llamado a la disciplina partidista y una amenaza abierta contra quién se aparte de la obediencia pejista, como hizo en mínima medida su ex fiscal por colaborar con Harfuch, con los Estados Unidos, por judicializar el asunto de la Barredora e investigar los temas del huachicol fiscal que involucran su gobierno y por reunir información sobre los negocios de Andy.

4.- Andrés Manuel ostentándose protector y ella festejándolo, es muy mala imagen para Claudia porque evidencia quién manda y la decepción de aquel, pero al mismo tiempo y esto es lo irónico, de manera innegable es una bocanada de oxígeno para contener las rebeldías morenistas y llamarlos a la disciplina que ya la desbordaban.

CONCLUSIÓN.

En el ambiente político, hay mucha tensión, medición de fuerzas, el atrevimiento de Andrés Manuel fue ominoso para Claudia, fue registrado por todas las fuerzas políticas y por los Estados Unidos que también apuestan en estos tiempos.

El episodio, confirma lo obvio, el maximato obradorista y esa, es muy mala noticia para todo México, el descaro se desbordó, el sistema se exhibió cínico, débil, lábil, antidemocrático violatorio de la Constitución que los involucrados juraron cumplir y hacer cumplir.

Si tenemos una presidente débil, ahora más, competirá con aquel, necesariamente ese vacío en la silla presidencial presagia más problemas y desencuentros en las cúpulas.

En política los vacíos se llenan, forzadamente pero siempre se llenan y las consecuencias nunca son amigables.

En México, los maximatos siempre acaban muy mal.

