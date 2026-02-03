¿En qué se convirtió el gobierno?

. .

‘Por sus actos, los conoceréis’.

Jesucristo

Nuestro gobierno federal perdió rumbo, congruencia y dignidad.

JUZGUE USTED.

En 7 años…

Convirtieron a México en el país número uno del mundo en delincuencia organizada. (Datos de “Global Initiative againsst Transnational Organized crime” (iniciativa global contra el crimen organizado internacional con sede en Suiza) criterios tomados por su alto grado de influencia en los gobiernos, impunidad, criminalidad. Permitieron la tercera más sofisticada organización de cárteles, de 193 países, sólo después de Birmania y Colombia, superando a la Yakusa japonesa, las Triadas Chinas, la Bratva Rusa, la Cosa Nostra italiana; criterios tomados por la versatilidad criminal de esos cárteles, activismo nacional e internacionalidad, número de miembros y disciplina organizacional. Permitieron que México sea el país 135 de 163 más violento del mundo, datos de Global Peace Index 2025, (Índice de Paz Global 2025). Nuestro país tiene 20 de las 50 ciudades más violentas del mundo (Datos calculados por el número de homicidios por cada 100,000 habitantes) Somos el país 140 de 180 más corrupto del mundo, (Datos del índice de Percepción del a Corrupción IPC, de Transparencia Internacional) Nuestro gobierno se postró ante el presidente Trump acatando sus indicaciones, sobre migrantes, aranceles y comercio, bajo la declaración de aquel afirmando que “México tiene una intolerable relación con los cárteles”. Nuestro gobierno repetidamente afirma que ¡no hay impunidad! cuando, por todos lados hay homicidios, desaparecidos, extorsiones, cobro se pisos, invasiones de predios, en rampante impunidad, como el caso SEGALMEX, la explosión del centro de migración en Juárez, la liberación de Ovidio Guzmán, el huachicol operado desde la Secretaría de Marina en este sexenio, el derrumbe del metro en la línea 12 por citar algunos. Invisibiliza masacres dónde mueren mexicanos, en campos de exterminio, de futbol, bares, funerales, hospitales; ¡El gobierno ya ni se inmuta! Tampoco se perturba con los hartazgos de miles de fosas clandestinas por todo el país, ni con madres buscadoras clamando ayuda para encontrar a sus hijos. Puso al ejército y Marina al servicio de cárteles en apoyo terrestre, marítimo, aeroportuario, aduanero, portuario y operador de una línea aérea. Destierra presos violando sus garantías constitucionales, sin proceso, a una orden de Trump, ¡Eso es delito! Declaró que es una decisión soberana dejar de dar petróleo a Cuba y tres días después Trump declaró públicamente que se lo pidió a la presidente. Se hizo de una sobre mayoría en las cámaras incompatible con la obtenida en las urnas, comprando partidos y senadores de otros partidos con la extinción de carpetas penales. Presume que sacó de la pobreza a millones de mexicanos, dándoles dinero; además de mentir, entraña una perversión miserable, los volvieron dependientes de esas dádivas y como resolvieron su subsistencia básica, perdieron motivos para superar su condición y producir, ahora votan por Morena para conservar esos mini salarios disfrazados.

Es grave pagar esos apoyos con deuda externa que se ha duplicar de toda la histórica en sólo 7 años colapsando el gasto público y condenando a futuras generaciones.

La irresponsabilidad del endeudamiento exponencial, es gravísima.

Degradaron la calidad de la Educación en México a niveles de vergüenza; (Datos del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA, del 2018 al 2022), tuvo una caída de 14 puntos lo que evidencia un desastre para jóvenes que cercenan las posibilidades de un mejor futuro. Los hijos y viudas de militares o policías muertos en cumplimiento de sus deberes, viven desamparados, sin ayuda ni solidaridad gubernamental; otra infamia. Mismo gobierno que, con toda la inteligencia militar, policiaca, ingeniería, recursos, no encuentran al Mencho, ni a miles de otros pandilleros que se exhiben públicamente armados en las plazas que dominan.

¿Usted lo creé?

REFLEXIONEMOS.

Estos resultados evidencian que no gobiernan, operan sin pudor ético, orientados por su ambición personal de mantenerse en el poder traicionando confianzas, mintiendo, sin importarles delinquir ni el costo actual y futuro del pueblo.

Construyeron alianzas con cárteles para coexistir y con partidos aliados para operar como uno solo, a cambio de compartir poder y son los mismos, impulsan una reforma electoral para perpetuarse en el Gobierno.

La pregunta fundamental, con que inició este ejercicio, deben ser otras.

¿EN QUÉ NOS HEMOS CONVERTIDO COMO PUEBLO QUE LO TOLERAMOS? y

¿QUÉ ESTAMOS DISPUESTOS A HACER PARA CORREGIRLO?

