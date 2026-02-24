“Somos México” partido de la esperanza

. .

“Esperanza, es la capacidad de ver luz a pesar de la oscuridad”

Desmond Tutu

Todos los partos, duelen, este movimiento fue parido en la adversidad de un México violentado por criminales y políticos sin escrúpulos, en un ambiente de mediocridad, decadencia política y profunda oscuridad: nació como reacción de coraje por esa degradación, por eso, es una vigorosa luz de esperanza.

Bien por Guadalupe Acosta, Cecilia Soto quienes trabajaron para darle vida, pero mejor por las voces libres y valientes de jóvenes luchadores sociales como Antonio Cárdenas, Mari José Gómez y decenas de apasionados por México que no han aprendido a rendirse y que esté 21 de febrero dieron a luz al partido de la esperanza.

Bien por México y el nacimiento de otra alternativa de postulación y crítica opositora contra el oficialismo arbitrario.

A D V E R T E N C I A

¡Aguas!, México, perdió su inocencia y tolerancia a los partidos farsantes y los repudia por el desprestigio que los estigmatiza.

Por esta razón, el bien de México y de esta recién nacida fuerza, hay planteamientos que deben decirse, justo ahora.

1.- Tiene la irrepetible oportunidad de no decepcionarnos incurriendo en las, malas prácticas partidistas que repudiamos y han degradado la política.

Entre otros vicios, debe evitar la vergonzosa simulación, distorsión de la verdad y sumisión a intereses privados o cupulares que han prostituido a todos los partidos.

Tienen que establecer la diferencia entre la forma de hacer política partidista que conocemos, impregnada de malas prácticas.

Tienen que adoptar un modo de ser fresco, con nobleza, pero con actitud y garra propia de nuestra mexicanidad, con una nueva forma de entender la política, tal y como proyectó la fuerza juvenil en el discurso inicial de alumbramiento de esa fuerza política el día que nació.

¡No sé equivoquen!, ¡No decepcionen!, ¡No fracasen!, ¡Hagan política con jóvenes, con caras nuevas sin cola sucia!, frescos, repelentes a las malas prácticas y a la corrupción.

¡Hagan lo correcto!

Necesitamos un partido ético, fiel a sus principios y buenos valores, nuestra Patria lo necesita.

2.- “Somos México”, surgió como un partido de “clasemedieros” y políticos de vieja guardia, se entiende, probablemente era la única forma de nacer.

Pero, si de verdad anhelan convertirse en una opción valiosa, necesitan encontrarse con mexicanos a nivel de tierra, abanderar y acompañar hombro con hombro, las causas de los pobres, marginados que padecen necesidades primarias y el abandono de todos; ahí están las masas que necesitan ser rescatadas, interpretadas y que deciden las elecciones votando.

Más de la mitad de los mexicanos son pobres y se han mentalizado a no tener opciones.

La viabilidad del partido, radica en luchar por revertir la profunda pobreza que carcome a las mayorías marginales, en combatir la violencia e ignorancia generalizada.

“Somos México”, debe ir por los pobres, abrazarlos y no soltarlos esa es la gran demanda de la patria, ese fue el éxito del corrupto pero pragmático Peje y ésa la única opción para vencer a Morena a quién hay que arrancarle las auténticas causas de los marginados y desmentir la farsa de que aquel partido los representa, es necesario evidenciar que solo los manipula y los mantiene en la pobreza, dependientes de dádivas.

3.- Debe ir por los jóvenes, conquistar los corazones de ese México vigoroso de entre 16 a 45 años de edad, en ese umbral está el hartazgo más vibrante contra la política mediocre y la exigencia de un México mejor, también está la mayoría del padrón electoral que votarán en el 2030.

¡¡ La única manera de ir por los jóvenes, es con jóvenes, con la cara limpia y nuevos carismas!!

La dirigencia lo sabe y no debe desviarse de esta convicción.

4.- Las inmediatas prioridades funcionales y estructurales del partido, deben focalizarse en construir su presencia territorial, integrar células de representación y activismo en cada rincón del país.

Fijarse como objetivo irreductible, obsesivo e impostergable, construir representación en casillas y activismo con capacidad proselitista en cada una de las 70,753 secciones electorales de México.

En 2024, la alianza antimorenista, se quedó en la superficie social de México, invisibilizó el piso social, operó sin representación en casillas ni activismo regional, el resultado fue su maldición y muerte.

¡Aprendamos!, sin presencia y activismo territorial y no hay vida ni futuro partidista.

5.- Otra tarea impostergable, es construir su poderosísimo y definitorio márketing; nació el partido y ni siquiera fue nota en los medios masivos, mayoritariamente cooptados por el oficialismo, ¡Caray!, ¡México no se enteró que nació su esperanza!; si este nuevo partido no construye un ¡boom! de difusión, no habrá manera de crecer.

Tened presente que no sirve de nada nacer, si en la elección intermedia del 2027 no consiguen cuando menos el 3% de la votación válida emitida y una votación relevante que la haga competitiva para que, en el 2030, pueda darse a valer para sumarse otras fuerzas de la oposición y los decepcionados del oficialismo que no serán pocos.

Si fracasa en estos tres años, para no dividir el voto, tendrá que sumarse a lo que postulen otras desprestigiadas fuerzas apocadas, probablemente impresentables y esas alianzas pueden intoxicar este nuevo partido.

L A E S P E R A N Z A

Sí “Somos México” es de a deveras, o aspira serlo, multiplicará sus voces, arrebatará la esperanza a otras fuerzas políticas, será disruptiva en el ambiente, se posicionará con valor y por convicciones éticas, será repelente a la corrupción y valiente en la denunciarla abierta y un crítico diario a cada movimiento del oficialismo, en cada zona del país.

La búsqueda de aspirantes a candidatos empieza hoy en la cantera, con el activismo político y en la escuela de cuadros.

¡La sociedad, sólo seguirá, a un partido de espíritus valientes!

. .

Debe crear voceros brillantes y apasionados para cada tema, posicionarse ideológicamente en la agenda pública de cada día, hacerlo con jóvenes entusiastas, con seriedad, pero con el agudo sentido del humor que acredite inteligencia y perspicacia.

Debe llenar desde hoy, el ominoso vacío creado por la desdibujada oposición de rabos sucios.

Debe apostar por la creatividad, márketing, talento crítico y congruencia práctica.

Que sea para el bien de la patria y el futuro de nuestros hijos, después de todo, el futuro empieza cada día, ¡Ojalá no nos decepcionen!

carblanc@yahoo.com