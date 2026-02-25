Que nunca más nos ganen ni las calles ni las plazas

Es claro que el temor que nos llevó a encerrarnos el lunes pasado es justificado; calles vacías, comercios cerrados, vuelos en duda... de hecho, nuestro diario no pudo circular ese día porque el equipo de imprenta no se completo. Y así como Crónica no pudo ir a las calles, infinidad de labores honestas dejaron de ejecutar su vida cotidiana, arrinconadas por el miedo y la incertidumbre.

Fue justificado este encierro, pero nunca podría ser deseable. El parteaguas que significa la muerte del Mencho, el criminal más sanguinario que haya conocido el país, debe llamarnos a la reflexión y a participar con mucha convicción en el regreso a la normalidad de la vida diaria: no sólo notarla, sino participar y promoverla activa y convencidamente. Que nunca más un criminal vuelva a impedirnos caminar en las calles, los parque o las plazas, que nunca más un criminal decida quién gobierna, quién y qué vende, quién vive o muere.

...Ni tampoco la paz narca

Y el siempre queridísimo Puerto Vallarta, infaltable como referencia vacacional en la vida jalisciense. Nunca más una paz regalada desde el lado oscuro de la sociedad.

Esplendoroso, altivo, el principal punto turístico de nuestro estado debe ser guiado por los jaliscienses, ser un escaparate de lo que se vive en toda la entidad y no un remanso decretado por quienes han llevado la intranquilidad a cientos de poblaciones.

Pepe grillo

Que no nos roben nuestro nombre y que no se nos olvide calificarlos correctamente

Aunque la reacción de los maleantes, el domingo pasado, fue a escala nacional, Jalisco fue el foco de atención en muchos sentidos. El apelativo del grupo delictivo, Jalisco Nueva Generación, había expropiado indebidamente el nombre propio de una tierra que es muchas veces sinónimo de la mexicanidad.

Y vale la pena señalar que, sin mala intención, mucha información que circuló en redes sociales bajo el fraseo “¿Quién es El Mencho?” olvidó poner los apelativos correctos al sujeto. No fue un popstar ni un hombre destacado por su sapiencia. Como Harfuch bien hizo una y otra vez al informar del asunto, previo a Nemesio Oseguera debe colocarse el calificativo de sanguinario, despiadado, criminal, entre otros.



