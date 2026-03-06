¡Ganamos, ganamos!

Ganamos

Y sí, que le meten reversazo al tarifazo.

En primera instancia y lectura, han ganado aquellos que se movilizaron contra el alza a la tarifa en el transporte.

Pero, como ha escuchado el Grillo en las calles, los principales beneficiarios son quienes con salarios cortos, no verán mermados sus ingresos por un aumento que se multiplicaba en cada transbordo.

¿El gobierno tuvo que meter reversa? Sí, pero se trata de una derrota que prácticamente nadie dentro del propio gobierno lamentará.

...Pero

Quizás el problema quede entonces en el financiemiento de mejoras en el sistema de transporte público.

Cobrar servicios o cobrar impuestos nunca será popular. Y un buen ciudadano debe indignarse con su gobierno cuando éste le sube los impuestos (es la relación natural entre gobernante y gobernado), aunque lo mejor es que haya un balance entre lo que los ciudadanos mandan a la Haciendo Pública y la calidad de los servicios que recibe a cambio.

Una tarea importante y no prevista luego del reversazo: Reacomodar presupuestos y programas para que, sin los ingresos extras previstos, la calidad del servicio de transporte público no disminuya e incluso mejore.

Mundial que viene

¿El drama de las personas deaparecidas se verán durante el mundial?

¡Claro que sí! No hay manera de que esto no ocurra. Así que esos naranjitas trasnochados que intentan legislar sobre lo que se puede pegar o no en una barda están bordando en el aire y no le hacen un favor a nadie.

En Argentina se vivió lo mismo en 1978, durante una cruentísima dictadura militar, y no deja de ser uno de los peores recuerdos aquellos comentaristas deportivos que recriminaban a las Madres de la Plaza de Mayo echar a perder la fiesta.

El Mundial ha sido -correctamente- pensado como una forma de promocionar al estado en términos turísticos y de inversión.

¿Nuestro estado tiene problemas? Sí. ¿Tiene caso ocultarlos? No. Mejor mostrar toda la voluntad que hay para solucionarlos.

...Y su tráfico

Y, en un tema menos relevante pero más cotidiano, hay una buena oportunidad de probr alterntivas para mejoras en vialidad.

El día del Juego de Leyendas, por ejemplo, la zona alrededor del estadio y los accesos fueron, como siempre, un verdadero caos. Esto no es nuevo: cada vez que hay partido nocturno entre semana en el estadio de Chivas, pasa lo mismo.

Se junta la gente que va saliendo del trabajo, rumbo a su casa, con la que va directo al estadio, y las vialidades simplemente no dan abasto, igual que el transporte público.

Hay aquí, en el asunto futbol y MUndial, un gran laboratorio para chacar esos embotellamientos catastróficos y lograr alternativas para que se agilice el tránsito en los próximos partidos (por extensión en eventos masivos como conciertos, mítines, etc).