Inminente ataque militar de Estados Unidos vs cárteles en México

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La mejor defensa, es el ataque

Sun Tzu

El 7 de marzo de este 2026, se reunieron 13 países convocados por Estados Unidos, para comprometer su lealtad y acoger apoyo e inteligencia militar contra cárteles mexicanos, por supuesto, México no fue invitado, el foro, fue para hablar mal de nuestro gobierno y ridiculizar a la presidente Claudia; ninguna voz se alzó en su defensa.

Todos pactaron con los gringos, a eso fueron y, tome nota, la reunión fue organizada por el secretario de la Defensa.

Entendamos el contexto, el gobierno mexicano durante el obradorato, se peleó con la OEA, Perú, Ecuador, Paraguay, se enganchó ideológicamente con las tiranías de Cuba, Venezuela y retó a USA recibiendo iraníes, coqueteó con China, Corea del norte y Rusia, hizo desfilar soldados rusos en el Zócalo, negó que en México hubiera laboratorios de fentanilo de cárteles mexicanos que lo trafican a Estados Unidos donde han matado medio millón de jóvenes y mantiene bravatas verbales con los gobiernos de Argentina y Salvador, entre otros.

USA, lleva 7 años pidiendo a México que resuelva el problema, ha aportado ayuda e inteligencia que dilapidamos alertando a los cárteles.

USA, dijo ¡Basta!, decidió retomar el liderazgo militar, económico y hegemónico del mundo, incluida América bajo la doctrina Monroe, “América para los americanos”, el pretexto de la cumbre fue crear el “Escudo de las Américas” como estrategia continental de seguridad nacional con apoyo militar y económico de los Estados Unidos contra cárteles mexicanos.

Trump, ciertamente tiene muchos defectos pero eso, no invisibiliza que, tiene razón al afirmar que “El epicentro de la violencia de cárteles es México” y que lesionan los intereses de todo el continente y en especial de los Estados Unidos” y que existe una “intolerable relación del gobierno mexicano con los cárteles”, tanto que los tolera, no los destruye y cogobierna con ellos porque recibe financiamiento de campañas para sus políticos desde la presidencial del 2006.

Para perpetrar un ataque de nivel mundial, es necesario tener aliados, no por debilidad militar, sino por conveniencia diplomática y prevenir reacciones adversas.

EL MAL AMBIENTE AMERICANO

El discurso de Trump y su burla de la presidente mexicana arremedándola, se explica como una descalificación anticipada a su reacción sobre los ataques militares norteamericanos contra cárteles mexicanos y quién se oponga.

El gobierno de México no creé que atacarán, minimiza el asunto, ninguno de sus miembros ha vivido eventos bélicos internacionales, evaden y prefieren maquinar para robarse las elecciones, cuando la verdadera prioridad es concentrarse en abatir cárteles violentos y evitar la crisis con Estados Unidos que ya alcanzó niveles aparentemente sin retorno.

El aislamiento diplomático contra México alcanzó un punto crítico y coyuntural para el ataque armado, Europa, China y Rusia están ocupados en sus conflictos; los aliados naturales en América latina quedaron cooptados por Trump, sobre los demás, Nicaragua no pinta, Cuba en proceso de pulverización, Venezuela decapitado, Brasil amagado, Colombia derrotado, el único probable aliado será Canadá, pero difícilmente intervendrá defendiendo Cárteles mexicanos.

¿POR QUÉ ES INMINENTE EL ATAQUE?

Le comparto varias razones:

1.- El asunto de los cárteles rebasó los límites tolerables, ya mató estadounidenses y México no hace lo necesario para extinguirlos, dejarlos operando no es opción, es un compromiso de Trump ampliamente reiterado, el asunto no admite demoras.

2.- Trump, enfrenta un creciente repudio que amenaza con hacerle perder las elecciones de noviembre, su oportunidad es dar golpes espectaculares, como atacar cárteles de México aprovechando la indignación que han causado por el terror y tráfico de fentanilo.

3.- Ya midió repuntes en sus índices de aprobación con episodios como el de Maduro y el Mencho; es evidente que está en su cálculo colgarse otra medalla atacando cárteles mexicanos que tachó de terroristas.

4.- Literal dijo;

“El epicentro de la violencia de los cárteles, es México”

“Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y caos en este hemisferio”

“El gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender nuestra seguridad nacional

Son expresiones que implican una declaración de guerra contra cárteles mexicanos aplaudidas por 12 presidentes latinoamericanos.

5.- La respuesta mexicana evadió el fondo, optó por descalificar a Trump aduciendo que “está mal informado”, le echó la culpa por el tráfico de armas, consumo de drogas en aquel país y dijo que nosotros ya tenemos un acuerdo de colaboración con ellos y siguió con el cuento de su reforma electoral.

Esa respuesta, entraña una confesión de parte que no hará nada real contra los cárteles.

6.- Trump, superó el tiempo que se burlaban de él por no cumplir amenazas, ya las cumple, vea lo que está haciendo con la OTAN, OEA, Irán, Cuba, Venezuela, Colombia y México.

7.- La justificación del ataque, es legítima porque será contra cárteles criminales que los atacan a ellos, NO contra México.

Atacar cárteles en suelo mexicano, no significa atacar a México.

8.- Si los cárteles son atacados y México no, ¿Cómo protestará? ¿Con qué cara lo hará si el ataque es contra cárteles que nuestro gobierno no ataca?

¿México se atrevería a defender militarmente a los cárteles?, sería un suicidio político y militar.

¿Con que cara los defendería? si producen droga que se trafican a los Estados Unidos, envenena y mata a sus jóvenes y financia campañas electorales para Morena.

El discurso mexicano de soberanía, quedó trillado y superado como falacia, antes de tiempo, ¿Apoco los soldados y la sociedad defenderán a los cárteles?, claro que tampoco.

9.- De hecho, el ataque ya inició, Trump retiró visas a decenas de políticos mexicanos, opera con información extraída de los reos que le exportamos y por muchas razones, sabe que no puede confiar en México, en el episodio, el ejército capturó vivos al Mencho y dos más y se le murieron en el camino, ya no podrán delatar a nadie, ¡Que conveniente!

10.- Ni modo que juntara a los 12 presidentes latinoamericanos sólo para la foto.

carblanc@yahoo.com