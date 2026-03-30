Menos ghosting, más liderazgo

Hoy, el nuevo ruido se llama silencio y a eso debemos sumarle que vivimos en la práctica del ejercicio del scroll infinito y la atención de siete segundos, lo que hace que se esté reconfigurando nuestro cerebro, a eso lo llamamos ghosting, y nació en las apps de citas pero en la actualidad ya se ha infiltrado en oficinas, procesos de selección y mesas de decisiones.

A veces como lideres validamos este vacío sin darnos en el peso que tiene para el otro. que el impacto en la subjetividad de nuestros equipos puede ser mucho más profundo que cualquier cumplimiento de un KPI, está en juego la integridad de quienes eligen construir con nosotros.

Correr no justifica el silencio y cuando dejamos de responder, el silencio deteriora nuestra capacidad de reconocer al otro y ese vacío corta procesos, pero sobre todo, rompe el compromiso. Honrar el tiempo ajeno es primordial para que cualquier relación profesional funcione.

Hoy vivimos en un tiempo de atención fragmentada, donde nuestra capacidad de presencia se ha vuelto un bien escaso y el ya fallecido sociólogo Zygmunt Bauman, en su obra “La modernidad líquida” ya nos advertía que nuestros vínculos se estaban volviendo precarios y fáciles de disolver.

En la actualidad esto se ha traducido en una cultura del desapego donde un candidato envía su CV con la ilusión de un cambio de vida, un consultor entrega una propuesta tras noches de desvelo, un colaborador espera una retroalimentación necesaria para crecer y, del otro lado, solo encuentra un muro de nada digital.

No podemos permitirnos el lujo de ignorar el impacto de este silencio en la salud mental. El cerebro humano está diseñado para buscar el cierre cognitivo no para quedar en el vacío y la incertidumbre es una de las mayores fuentes de estrés psicológico. Cuando alguien desaparece sin explicación en un contexto profesional, el que espera entra en un bucle de agotamiento mental. Aparece la ansiedad clínica, el cuestionamiento del propio valor y cuadros de depresión reactiva alimentados por la sensación de ser invisibles sin contribuir a la mejora de la salud mental de la que muchas organizaciones comienzan a hablar.

El filósofo Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio hace un análisis donde argumenta que nos hemos convertido en sujetos que se auto-explotan hasta el agotamiento, perdiendo en el proceso la energía psíquica necesaria para la “otredad”. Estamos tan saturados de información que ya no tenemos espacio para el encuentro real, y ese agotamiento sin duda se manifiesta como una indiferencia cruel hacia el tiempo ajeno.

Y aquí aparece una consecuencia clara y real: la ruptura de la cadena de valor que se extiende a todas las áreas de la organización. Cuando el ghosting se normaliza, se rompe el compromiso de los proveedores, se enfría el talento interno y los stakeholders empiezan a operar desde la desconfianza. ¿Qué estamos haciendo en las mesas de liderazgo para revertir esto? ¿Estamos llevando esta conversación a nuestros equipos o estamos permitiendo que el “estoy a mil” sea la alfombra roja que justifica la falta de respeto? El silencio relacional es, en última instancia, una sutil omisión, que debilita el tejido de nuestra cultura organizacional porque cuando dejamos de honrar el tiempo del otro, ponemos en riesgo nuestro activo más sutil y valioso: la credibilidad. La cultura organizacional no se construye solo con declaraciones de valores; se construye, sobre todo, en los gestos pequeños y cotidianos.

Ser un líder hoy nos desafía y mucho a tener la sensibilidad y el compromiso íntegro de sostener la palabra, comprendiendo que detrás de cada archivo digital hay una persona esperando ese reconocimiento humano que ninguna respuesta automatizada podrá reemplazar jamás. Sin embargo, revertir esta inercia es posible si decidimos, colectivamente, recuperar la soberanía de nuestra atención de manera consciente. El camino hacia una mejora real para todos comienza por reivindicar la elegancia de la respuesta, incluso cuando esta sea negativa. Decir “no” con claridad y a tiempo es un verdadero acto de generosidad mucho mayor que el silencio eterno, pues permite que el otro recupere su energía y siga adelante. Debemos empezar a revisar esos hilos de conversación que dejamos apagarse por pereza emocional y establecer protocolos de cierre humano en cada proceso que iniciemos. Si somos capaces de integrar la responsabilidad afectiva en el liderazgo, vamos a dejar de gestionar enjambres digitales para empezar a construir comunidades que valgan la pena dentro de las organizaciones.

La invitación final que les hago como propuesta es a un compromiso genuino con la presencia ¡tomemos esa iniciativa en las organizaciones, en las familias, en el contexto humano! Mañana, cuando abras tu bandeja de entrada y te sientas tentado a deslizar el dedo para ignorar aquello que requiere una respuesta incómoda, recuerda que el acto más disruptivo y revolucionario que puedes ejercer hoy es, simplemente, responder. Y te invito a pensarlo así estás cumpliendo con una tarea; estás devolviéndole al otro su lugar en el mundo, reconstruyendo ese puente de respeto que el scroll nos hizo olvidar y sanando, de a un mensaje a la vez, el tejido humano de nuestras organizaciones. Liderar hoy es tener el coraje de cerrar los círculos que abrimos.

Transformemos ese silencio en una conversación honesta; es la única forma de reconstruir la confianza y asegurar un futuro donde el respeto por el tiempo del otro sea la base de nuestra ventaja competitiva y de nuestro día a día en pro de ese bienestar que define la verdadera salud de nuestra cultura y la sostenibilidad de nuestro talento.