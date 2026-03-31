Elección de Estado a fuerza

“Si regresaran al poder nos harían pedazos. Mínimo nos meterían a la cárcel, al compañero López Obrador, a Claudia Sheinbaum, a mí…”

Noroña

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En este juego de tronos, no caben ingenuidades, con o sin reforma electoral, el gobierno intervendrá en las elecciones del 2027 y 2030, el tiro está cantado, serán elecciones de estado, violando leyes y valores democráticos.

No importa lo que las cúpulas morenista tengan que ensuciarse las manos con sangre o trampas, ya están habituados, sin pudor mienten cuando respiran, insensibles a la vergüenza cooptaron órganos autónomos, electorales, cámaras legislativas federal y la mayoría de locales, cientos de cabildos, se apoyan de cárteles y van por la hegemonía más abusiva que puedan.

No tenga dudas, se lo revelan tres intentos facciosos de reforma electoral tramposos que fracasaron por ser tentativas del gobierno arrogante de extirparse el cáncer de partidos rémoras que lo acompañan con quienes comparten botín que se revelaron a su dominante; no fracasaron por la fuerza de partidos opositores.

El agandalle electoral que se avecina está cantado, si lo duda, recuerde que tan pronto se instalaron en 2018, actuaron exaltando fobias revanchistas, resentidos y déspotas, revirtieron incipientes avances democráticos, retornaron a malas prácticas del presidencialismo rancio, retrógrada de partido hegemónico, militarizaron el gobierno, se aliaron con cárteles para cogobernar y adoptaron la mentira como método demagógico de hacerlo, prostituyeron al ejército, a la marina a las policías, la aduanas, los puertos y detonaron la corrupción más exacerbada que se recuerde y se enriquecieron en lo personal sin límites.

Si pierden la hegemonía política en el 2027 o 2030 quienes les sucedan les reclamarán la monstruosa deuda externa, la corrupción obscena; lo saben, para las cúpulas morenistas ganar la elección es un tema de sobrevivencia personal, ¡Esa es su inspiración y miedo!, nada que ver su discurso de democracia para bien del pueblo.

¿CÓMO DEFENDERNOS?

Sabedores que los demonios están sueltos, que el gobierno es tramposo y que querrán robarse la elección, debemos trabajar mucho, le propongo tres líneas fundamentales.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA. Debemos hacer reaccionar a los partidos de oposición, son los únicos con legitimidad para contender en las elecciones, exigirles abandonen intereses individuales e integren bloques opositores robustos para no fragmentar el voto opositor, mantener alto el nivel de denuncia y determinación de superar a Morena y su gobierno, exigirles postulaciones de candidatos con dignidad y actitudes frontales de lucha política.

Partido que no quiera coaligarse, puede acogerse a la poco apreciada modalidad de candidatura común que los mantiene a salvo de sus temores, les preserva identidad y consigue sumar a la lucha colectiva de bloque; pero exigirles que luchen abiertamente contra el narco régimen de violencia y corrupción.

Exijamos que ¡No se vuelvan a atontar!, que inviertan talento en ingeniería electoral y trabajos de organización con objetivos claros y asertivos, ¡Deben aprender de sus errores!, concentrarse en recuperar presencia territorial para convencer, impulsar el voto, cuidar la elección y lograr a como dé lugar, representación en todas las aproximadamente 170,182 casillas que se habrán de instalar, hoy esa fuerza no la tienen ningún partido opositor y probablemente ni juntos, ¡Parece ser un tema que no ven o no les importa! ¡Deben reaccionar!

Partido sin presencia territorial ni modelos de penetración ideológica en la sociedad ni representación en todas las casillas, es fallido, ofrece esperanzas fugaces destinadas a su fracaso y paradójicamente se vuelven comparsas del triunfo de Morena, por competir y perder legitimando el triunfo del gandalla, por no vigilar la elección desde el territorio.

ORGANIZACIÓN CIVIL. Todos, en cada espacio de nuestro micro mundo, en cada familia, en cada umbral de influencia, debemos llamar al pensamiento crítico, a la ética cívica, a la gallardía por la patria para rescatar a México y aspirar que tenga un gobierno ético, digno, razonable, repelente a la corrupción.

Han surgido organizaciones que con valentía refrendan esperanza como el Frente Amplio por la Democracia, FAD, otras en proceso de convertirse en partido como “Somos México”, pero no basta, no nos alcanza, todos, absolutamente todos los hombres y mujeres libres debemos expandir en todos nuestros espacios de injerencia, el pensamiento crítico y democrático, repudio a la corrupción exigir gobiernos que sean auténticamente benéficos a la sociedad.

Todos debemos, denunciar abiertamente la corrupción, hacer notorio que la repudiamos, nos enoja y harta, comprendamos que el gobierno es nuestro, no nosotros de él, debemos exigirle se aparte de la impunidad y encubrimiento a sus cómplices, abandone sus malas prácticas de corrupción y narco sociedades de poder.

Debemos desmentir las falacias del gobierno como las dádivas de programas sociales que, siendo ciertamente útiles, tienen vicios que refunden a sus beneficiarios en su condición de miseria profunda, no los empoderan con educación de calidad ni les ofrecen oportunidades reales de superación, los mantienen en la pobreza sin salida sin complementos como servicios asistenciales, de salud de calidad, o acceso a trabajos dignos.

IR POR LOS POBRES Los partidos políticos opositores deben reorientar sus prioridades, hay millones de mexicanos que viven en la miseria sin atención, ni esperanza.

Entendamos que en las bases marginales filo morenistas hay gente buena, necesitada de esperanza, de ayuda, no obstante, viven engañados por el partido que los domina, igual como lo fueron antaño con otras banderías partidistas que los hartaron.

Debemos recuperar esas voluntades, ofrecerles lealtad y esperanza real, ayuda partidista, acompañamiento, convencerles que sí es posible creer en partidos éticos, con valores, sin vínculos con cárteles, que repudiamos el abuso y la corrupción deseando el bien de todos los mexicanos.

carblanc@yahoo.com