México, primer acusado por la ONU de desaparición forzada

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La muerte de un hijo, es brutal, pasa una sola vez, pero desaparecido, muere cada día y con ese dolor profundo también morimos diario.

Madres buscadoras

Como se habrá enterado, por primera vez en la historia, el Comité para la Desaparición Forzada de la ONU pidió a la Asamblea General tratar CON URGENCIA, la crisis de desapariciones forzadas en México.

Eso pasó el 2 de abril a las 11:47 y asómbrese, ese mismo día, pero a las 4:50, México rechazó la acusación, en solo 5 horas.

El tratado internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones forzadas pactado por México en diciembre del 2006, define literalmente la desaparición forzada así:

Artículo 2

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Por favor, observe con detenimiento lo que destaqué con color intenso.

La solicitud de intervención de la ONU es consecuencia de un largo proceso de interactuar con México sobre el tema en el que nuestro país no sólo se abstuvo de resolver la crisis, la ha negado y al hacerlo se ubicó en la situación descrita por la norma internacional.

En 5 horas México perfeccionó la acusación en su contra al rechazarla ubicándose en la hipótesis exacta de Desaparición Forzada; o sea, ¡México se auto inculpó!

Como nota al margen le sugiero no pierda de vista qua la renuncia del Canciller protegido por Claudia y su inmediata sustitución, aconteció a menos de 24 horas antes del anuncio de la acusación internacional. ¡Qué curioso! no puede entenderse como inteligente una respuesta oficial con esa inmediatez, menos, que perfeccione la acusación bajo la responsabilidad de un canciller en su primer día en el cargo.

JUZGUE USTED LOS HECHOS.

Le comparto algunos datos.

1.- Desaparecidos en los sexenios de Calderón 17,007, de Peña 32,390, Obrador 52,323 y de Claudia van 17,766 en sólo un año; si este gobierno sostiene su tendencia y no hay nada que indique corrección, en sus seis años alcanzará 106,596 desaparecidos, sólo de su gestión.

2.- En México, hay identificados más de 80 colectivos de madres buscadores de hijos desaparecidos y una cantidad indefinida de organizaciones no reconocidas y de buscadoras independientes.

3.- Ellas han descubierto, denunciado y exhibido campos de exterminio, el más vergonzoso en Ayotzinapa Jalisco, operando por el cártel Jalisco bajo resguardo gubernamental.

4.- Esos colectivos, no el gobierno, han hallado campos de exterminio, pozoleros y fosas clandestinas en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Sonora, Veracruz y Estado de México, principalmente.

5.- Se estima que hay 9,000 fosas clandestinas.

6.- Estudios serios calculan que las organizaciones criminales mexicanas, son el 5° empleador, generadores de empleo informal que operan con aproximadamente 170,000 empleados directos y un número indefinido de empleados indirectos, viene a colación porque varios de sus activos humanos, son reclutados a la fuerza y luego desaparecidos.

7.- Los cárteles, hacen el trabajo sucio de políticos, pagan campañas electorales, eliminan enemigos a cambio los protegen; mientras, la sociedad aporta los muertos y desaparecidos.

RESPONDÁMONOS

¿Por qué se habrá auto inculpado México rechazando la imputación?, es demasiada torpeza, ¿Se tratará de un manejo pactado con la Casa Blanca?, ¿En efecto fue torpeza?, como que está raro, ¿No le parece?

¿Por qué proteger del escándalo al canciller anodino?; ¿Más raro no creé?

¿Por qué sólo le pasa a México y no a los otros 194 países?

¡No hay precedente en el mundo!; el drama de violencia se explica porque nuestro gobierno tiene una sucia relación con los cárteles, recuerde que Obrador decidió combatirlos con abrazos, acusándolos con sus abuelitas, dejó de combatirlos con fuerza y les puso al ejército y la marina como protectores y Claudia ofreció un segundo piso de la política permisiva de su mentor.

¿Por qué México ha tolerado convertirse en sede de campos de exterminio y fosas clandestinas ignorando la crisis generada por cárteles ignorando el dolor de madres buscadoras?

¡Increíble, pero así ha pasado!, la indiferencia e insensibilidad gubernamental son inhumanas, si bien es cierto no hay manera de encontrar a tantos desaparecidos seguramente asesinados y sus restos escondidos en fosas clandestinas, también lo es que las madres son incorruptibles e incansables, ¡No se callarán jamás, le duele y seguirá doliendo el homicidio de sus hijos, el ocultamiento de sus cadáveres y la contemplación o complicidad silente del gobierno!

¿Porque el gobierno optó por medidas tibias, deshumanizadas e inútiles, con relación a este tema permitiendo que sigan las desapariciones forzadas y que le explote el reclamo internacional en la cara, exhibiéndolo ante todo el mundo como cómplice de este ambiente de terror?

La realidad abofetea, el gobierno manipulando datos, presumió como un gran logro, que bajó los índices de homicidio doloso, dijo que con eso probaba que bajaban los índices de violencia, pero ocultó que crecieron enormemente los de desaparición forzada que ahora la reprocha la ONU.

¿Con que cara el gobierno rechaza la acusación afirmando que vivimos en paz y que tiene logros cuando en el primer año de este gobierno van 17,766 desaparecidos?, ¿Con que cara presume que no hay impunidad?

¿Creerán que el pueblo es tonto?

PARA LA REFLEXIÓN

A nadie, le alcanza la imaginación para entender el dolor de madres y padres que lloran la desaparición de su hijo, ni ellos se explican como sobreviven a esa infamia que colateralmente también destruyó sus vidas y familias.

Todo el planeta identifica la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, eso significa atroz, muy grave, de brutalidad mayúscula y de eso está acusado el gobierno de México.

¡Es toda una vergüenza internacional y nacional!, gobernantes con dignidad renunciarían.

Sobre este tema atroz, a usted le toca opinar, solidarizarse con el dolor de madres buscadoras, criticar a su gobierno y orientar su voto en 2027 y 2030 o voltear pa ´otro lado.

José Carlos González Blanco.

carblanc@yahoo.com