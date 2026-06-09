Guadalajara se pone bien mundialista

El Mundial ya está en la calle, así lo anunció la presidenta municipal Vero Delgadillo, y es que hay algo extraordinario en Guadalajara: por primera vez en mucho tiempo parece que la ciudad se puso de acuerdo para arreglarse al mismo tiempo.

Basta caminar por el Centro para darse cuenta. Las obras y renovaciones lucen para beneficio de comerciantes, vecinos y peatones. Los principales cambios fueron en La Plaza Liberación y La Plaza Tapatía, así como Paseo Alcalde y buena parte del corazón tapatío lucen renovados, limpios y listos para recibir a los miles de visitantes que llegarán durante las próximas semanas.

Claro, también aparecieron las enormes vallas que rodean a la vibrante Fan Fest. Un espacio gratuito, sí, pero delimitado, controlado y con accesos definidos. Contrasta un poco con la imagen de una ciudad que históricamente ha celebrado todo en la calle, pero es parte de la logística y de lo que hay que tolerar en un tipo de evento de esta dimensión.

¿Quejas? Siempre habrá, los cambios (aunque esta vez sean por una temporada) incomodan y cambian la rutina, pero a la larga valdrá la pena. Es una de las más grandes oportunidades para atraer gente del mundo a la Ciudad, pero no por unos meses, sino que se genere espectativa y que mes tras mes, año tras año, sigan llegando visitantes.

Con tood esto, lo que hay que decir es que Guadalajara tiene cara de Mundial.

El Mundial empezó antes del primer partido

La transformación no comenzó en los estadios.

Comenzó en las banquetas.

Se nota desde días antes en los nuevos restaurantes que abrieron en el Centro Histórico. En las terrazas que aparecieron donde antes había cortinas abajo. En los negocios que soportaron años de obras apostando a que algún día llegaría su recompensa.

Y parece que ese momento llegó.

Ahora que las plazas están terminadas y los espacios públicos recuperados, el flujo de visitantes empieza a sentirse. Muchos comerciantes ven por fin cómo la paciencia y la inversión comienzan a rendir frutos.

También se nota en los detalles. Paseo Alcalde ya está completamente balizado, la señalética apareció en distintos puntos de la ciudad y los corredores turísticos lucen mucho más ordenados. Parecen pequeñas cosas, pero juntas construyen la sensación de que Guadalajara está afinada, lista para mostrarse al mundo.

Chapu se puso guapa

Otro punto donde el cambio es evidente es Chapultepec.

La renovación alcanzó hasta Avenida México y en el recorrido destacan espacios recuperados como la Plaza de la República, nueva sede de las sensuales y enigmáticas esculturas “Las Tres Gracias”, de Sergio Garval.

La zona conserva y exalta su esencia de punto de encuentro, pero con una imagen mucho más cuidada. Banquetas renovadas, espacios públicos rehabilitados y una mejor conexión peatonal hacen que caminar por Chapu vuelva a sentirse agradable.

Y qué tal el llamado Impulso Tapatío: un pabellón en el camellón de Avenida Chapultepec para que cerca de 200 emprendedores locales para que exhiban y comercialicen sus productos ante visitantes de todo el mundo.

Mural de Olga Zuno

El nuevo gigante de La Normal

Entre todas las intervenciones urbanas hay una que llama especialmente la atención.

En La Normal apareció un nuevo mural monumental que sustituyó al conocido Cantinflas.

La autora es Olga Zuno, artista tapatía radicada en Italia, quien fue invitada a participar en esta renovación visual de la ciudad.

Más allá de la obra terminada, la escena durante los trabajos era impresionante: verla sola, subida en un montacargas, interviniendo una pared gigantesca de varias decenas de metros de altura, se convirtió por sí misma en un espectáculo urbano.

Es otro de esos detalles que muestran cómo Guadalajara decidió también renovarse desde el arte.

La manita de gato al Andador Coronilla

No todas las transformaciones son monumentales.

Algunas están en los detalles.

El Andador Coronilla, hogar del histórico Scratch, recibió pintura nueva, rehabilitación de fachadas y mejoras generales en su imagen urbana gracias a una intervención conjunta entre el Ayuntamiento y Comex.

El resultado es un corredor mucho más agradable para caminar y permanecer.

Por cierto, para los curiosos, el nombre Scratch proviene del famoso efecto sonoro que producen los DJs al mover un disco de vinilo bajo la aguja.

Guadalajara en el Mundial

El Mundial se jugará en la calle

Que los goles no sólo se anoten en la cancha, sino también en las fonditas, los mercados, las tiendas de abarrotes y los pequeños comercios de Guadalajara.

Con esa idea, Vero presentó una estrategia de seis acciones para que la Copa del Mundo 2026 se convierta en una oportunidad de crecimiento para miles de familias tapatías. El plan incluye el Fondo Mundialista, Impulso a la Economía Local, El Mundial en tu Local, Sabores Tapatíos, Impulso Tapatío y El Mundial en tu Colonia, iniciativas con las que el Ayuntamiento busca llevar la fiesta futbolera a cada rincón de la ciudad.

Durante el anuncio, Delgadillo sostuvo que el éxito del Mundial no se medirá únicamente por los cuatro partidos que albergará Guadalajara, sino por la capacidad de la ciudad para generar beneficios duraderos entre su gente.

La alcaldesa destacó que habrá actividades gratuitas distribuidas en más de 40 espacios públicos para que visitantes nacionales y extranjeros recorran barrios, prueben la gastronomía local y consuman en negocios tapatíos.

“Que Guadalajara sea el Mundial”, expresó, al señalar que la meta es que la justa deportiva se viva en las calles, impulse la economía de los comercios de barrio y deje una huella positiva mucho después del silbatazo final.

La ciudad que ya nos deja el Mundial

Además de las obras visibles, la administración municipal presume avances que también forman parte de esta puesta a punto de la ciudad:

Más de mil millones de pesos invertidos en vialidades.

Nueva iluminación en más de 100 espacios públicos.

Recuperación de parques y áreas recreativas.

Entrega de 26 unidades deportivas.

Mejoras en la recolección de basura.

Reforzamiento de la Policía de Proximidad.

Recuperación y rehabilitación de espacios públicos en distintos barrios.

Quizá no son las obras más fotografiables, pero sí las que terminan definiendo y mejorando la vida cotidiana de las tapatías y tapatíos.

Para apuntar en la agenda mundialista

Entre las actividades que acompañarán la fiesta del futbol destacan:

Más de 60 actividades gratuitas en distintos puntos de Guadalajara.

Recorridos turísticos por barrios tradicionales.

Serenatas y presentaciones musicales en el Centro Histórico.

Exposiciones, galerías urbanas y actividades culturales con temática futbolera.

Intercambio de estampas y actividades para coleccionistas.

Torneos de futbolito y videojuegos.

Pabellón gastronómico “Sabores Tapatíos” en el Santuario.

Pabellón de emprendedores locales en Chapultepec.

Actividades recreativas y deportivas en colonias.

Murales mundialistas en distintos barrios de la ciudad.

A diferencia de otros grandes eventos, esta vez la apuesta parece ser que el Mundial no sólo se vea en las pantallas. También en las calles, en los comercios, en los barrios y en los espacios públicos que Guadalajara lleva varios años preparando para este momento.