Pleito México-USA, demasiado raro, para ser real

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Piensa mal y acertarás

Sabiduría Popular

En el rompimiento de nuestro gobierno con el de USA, todos perdemos, a nadie conviene, ¿Será cierto?, deje le cuento una idea que puede encuadrar en la canija realidad.

Mientras los gringos nos reclaman cabezas de narco políticos terroristas, nuestra presidente incendia la plaza pública con discursos de soberanía arengando al patrioterismo.

Son narrativas inconexas, de hecho, no son diálogos, más bien actitudes retadoras y por cuanto hace a México suicidios políticos, económicos y militares.

Algo no cuadra, huele rarito, ¿No le parece?, sospecho que la doña de México nos trata como párvulos y quiere chamaquear a sus compañeros de causa; va con su estilo.

Desde niños, aprendimos a no discutir con el grandote bravucón porque que nos daría una paliza, pelear para perder, es demasiado estúpido para ser cierto.

En política, no sobreviven los ingenuos, veamos lo que han construido ambos países y dónde estamos parados.

El ambiente está listo para que, USA, reclame más narcopolíticos o venga por ellos en lances “hollywoodescos” y para que Claudia se jale los pelos en la plaza arengando a las masas por la defensa de la soberanía.

¿Será real?; tengo severas dudas.

Piense en esto:

A ambos países les importa la viabilidad política de México, perderla les generaría problemas severos, necesitan chambear en equipo, México sólo puede ser gobernado por mexicanos, igual que Cuba, Venezuela e Irán por su gente, USA ha entendido eso y necesita aquí gobiernos de mexicanos con credos contrarios a los de Morena y revertir la presencia de zurdos y mediocres, pero sin exabruptos desestabilizadores; ¡También eso necesita México!

El mejor escenario para Claudia es que, en uno o varios operativos sorpresa, los norteamericanos se lleven al Peje, a Andy, a otros narcopolíticos pejistas y gobernadores, que decapiten a Morena mientras ella, se victimiza arengando a sus focas y gritando ¡Soberanía, soberanía!, ¡Nos violaron!, es la única forma de conservar lo que quede del movimiento izquierdoso.

Unos días de tormenta para que luego llegue la calma, como en Venezuela e Irán.

En pocos días, las cosas se van acomodando de tal forma que, ella se queda con la silla, con el patrimonio político del Peje y lo que quede de Morena discursando que, con él hasta la muerte, pero, en términos reales estable.

Por su parte, USA se queda con el Peje pero en el bote y conjura sus riesgos socialistas al sur de su frontera, el saldo, ambos países sin riesgos de desestabilizarse.

¡¡Todos ganamos!!, USA tiene a su culpable y Claudia por fin podría gobernar sin padecer a su antecesor; ambos países recuperan la viabilidad de la cooperación y armonía.

Como ve, el gran problema de Claudia, es cómo deshacerse de su ex patrón y quedarse con su capital político, quitárselo de encima perdiendo su capital político sería mortal para ella.

El Peje, lo intuye, si alguien sabe oler traiciones y traicionar, es él, conoce muy bien a Claudia entrenada por él en esos terrenos, si dudan recordemos las experiencias públicas de los casos Imaz, Harfuch y el CEU.

RENCORES RECÍPROCOS

Desde la perspectiva del macuspano, debe resentir que Claudia perdió control del partido y aliados, sustituyó cuadros pejistas en Morena, en el gobierno y en las principales sedes regionales del ejército, postergó la elección judicial, abandonó la política de abrazos no balazos, exhibió ante USA la enorme corrupción de laboratorios de fentanilo y huachicol operando durante el obradorato, expuso a Andy y Adán Augusto al merecidísimo repudio público y abandonó la elección en Coahuila, para perderla a manos del PRI, pero lo peor, mandó a USA a 92 líderes de cárteles que delatarán sus negocios con el Peje.

Desde la perspectiva de Claudia, debe resentir el devastador saqueo en que le dejó al país y que le amarrara las manos, que siguieran fluyendo los dineros sucios sin escrúpulos para las mafias pejistas; que solamente aquel pueda mover a los duros de Morena, a gobernadores que no la obedecen, que él y sólo él puede movilizar a la CENTE que se convirtió en un dolor de muelas que le echará a perder el mundial y que en sus reapariciones públicas la exhiba como inútil que no puede con los gringos y la compare con él, que sí pudo.

Desde la perspectiva de ambos y a la vista de todos, son declaraciones de guerra que mandan un mensaje de ruptura.

LA CRISIS INMINENTE

Ni modo que el macuspano esté cómodo, ya le apalearon a Andy, Adán, Alcalde, Gerts, sabe que está perdiendo o ya perdió a los secretarios de Marina y el Ejército, que ahora, con el consentimiento de Claudia, acuerdan directo con el comando norte de los Estados Unidos.

De hecho, intuye que vendrán por él y sus hijos.

Morena, es el partido de las traiciones y malandros, está en su ADN, se matarán entre ellos disputando fueros y candidaturas, se echarán culpas de la aplastante derrota en Coahuila que los pondrá nerviosos de lo que les espera para las elecciones del 2027 y 2030, se dividirán, otros correrán a registrarse como testigos colaboradores a Estados Unidos y habrá quién busque su candidatura en los cárteles.

Como ve, parece que el horno está listo pa´cocer bollos y no serían imposibles estos escenarios.

No lo heche en saco roto, pero puede pasar que, en pocos días, mientras disfrutemos el fútbol con la verde puesta, el tío Sam, nos sorprenda bajo la idea de que, será el momento exacto en que a nadie le importe las injerencias, ni escuchar las arengas en la plaza para que mandemos a nuestros hijos a recibir metralla por la soberanía que nuestros gobiernos cedieron a cárteles.

Ese ambiente, luego permitirá a nuestra presidenta, decir a sus morenos y su exjefe, la mexicanísima, “Perdiiiiiimos compadre”, ya ven como es ese Trump.

Ya decapitado el pejismo, la sobreviviente en la silla de las discordias, podrá fluir en la reconstrucción de la alternancia política, el retorno a la democracia incipiente, asegurar su libertad, pasar a la historia como estadista, si no es que esas minucias, ya están planchadas con el gobierno de las detestables injerencias.

José Carlos González Blanco.

carblanc@yahoo.com