Realmente… ¿nos disgusta la corrupción?

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“La corrupción, es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública”

Ludwuig Von Mises

Tengo mis dudas y le cuento porqué.

Llevamos décadas tolerando políticos corruptos y lo seguimos haciendo con absoluta indiferencia, nuestra sociedad normalizó la corrupción y forma parte de nuestra forma de ser colectiva, hasta hacemos chistes con eso.

Todos sabemos de la corrupción profunda en los sistemas de mantenimiento, compras y obras gubernamentales en todos los niveles de gobierno, en partidos políticos, sindicatos, en cámaras legislativas federales y estatales, en instituciones como Segalmex, aduanas, ministerios públicos, policías, ejército, en campañas electorales, en permisos para construir, en los hijos de Fox, del Peje, en las familias de políticos como Samuel, Monreal, Salgado, Taddei, Nahle, Barlett, en la colusión gubernamental con cárteles, en todos los sistemas de verificación o inspección, en la sistemática mentira como método de gobierno, en casi todo lo público.

Siempre hemos sabido, ¿Por qué la toleramos?

Cuando un caso se hace escándalo mediático, las fuerzas políticas se hacen los sorprendidos y pujan para sustituir a los corruptos y exhibirlos, pero en realidad, la disputa es poner a los corruptos del equipo, no para corregir.

¡¡También y esto es muy grave, la sociedad se hace la sorprendida!!, como si no lo supiera.

El escándalo dura en tanto surge otro tema y se acabó, la sociedad reacciona con hartazgo que resulta tibio, inerte y efímero.

Claro que la sociedad es multifacética, no todos encuadramos en un solo calificativo, estoy refiriéndome a grandes segmentos que son preocupantes.

En México, dramáticamente, NO SE PERSIGUE LA CORRUPCIÓN, SE PERSIGUE LA ESTUPIDEZ por el descaro, porque los cacharon y comprometieron al régimen que los puso, por abusivos, exagerados, por avorazados, por excederse de cínicos o por traiciones con socios o amantes sexuales con quien atascaron los presupuestos públicos.

¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN POLÍTICA?

Es el aprovechamiento o la apropiación coyuntural de funcionarios de lo público; es una deformación del poder gubernamental que se desnaturaliza e invierte su función ideal de servir a la sociedad, para servirse a sí mismos.

La corrupción, es el aprovechamiento oportunista del cargo público que involucra el placer de sentir poder con el beneficio personal; por eso es tan atractivo para todo político.

Empero, es una forma de violencia contra la sociedad, porque con cada acto de corrupción hay consecuencias directas que resiente la población en servicios públicos deficientes.

Es la verdadera causa de eventos caóticos como la falta de medicinas en hospitales, materiales de construcción deficientes que derivan en derrumbes, descarrilamientos, colapsos y desapariciones de dinero presupuestado.

Otra forma grotesca de corrupción acontece con la decisión política de nombrar estúpidos en cargos públicos, buenos pa´la tranza sin importar que sean mediocres pa´chambear; o sea, 90% leales y 10% eficientes como impuso el mayor fomentador de la corrupción que se conozca.

Esa violencia es silenciosa, progresiva, acumulativa, difusa y oscura porque pervive encubierta por el propio sistema.

Pero es más grave cuando se vuelve estructural y no importe quién gobierne, pasa en toda institución que ejerce fiscalización, inspección, otorgamiento de licencias, permisos o contratos, ¡Esté quien esté al mando la corrupción pervive! sin importar el partido o político de turno.

La corrupción alcanza proporciones enormes cuando se vuelve sistémica, por la interactuación de cuatro elementos.

1.- Las malas prácticas del funcionario corrupto.

2.- La descomposición establecida de las estructuras institucionales que los encubren y funcionan con base en ese sistema de corrupción.

3.- Cuando la legalidad quedó en un plano secundario al escándalo.

4.- Cuando la sociedad es indiferente.

FIJACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA CONCIENCIA SOCIAL

La sociedad mexicana invisibilizó la corrupción de sus gobiernos y ya se adaptó tolerándola.

Cuando la corrupción del sistema político se arraiga en una sociedad deforma su conciencia colectiva.

Pondere esto:

La sociedad mexicana tolera tirar basura en la calle, que conduzcan borrachos, dar dádivas a policías, pasarse altos, buscar influencias para conseguir apoyos y conseguir permisos o licencias, justifica conductas sucias bajo la idea de que todos hacen lo mismo.

Esta forma de ser social, tiende a invisibilizar y tolerar los abusos de gobernantes por un mecanismo de “identificación inconsciente”, sin importar que lo indebido de conductas aisladas de ciudadanos son ínfimas con relación a la gravedad de las de funcionarios corruptos.

El problema dejó de ser de políticos, para convertirse en una forma de ser social, que aprendió a vivir con su cáncer, se adaptó y asume que combatirlo es una ingenuidad, que no es un problema propio y dejó de preocuparse por sus consecuencias, peor aún, sus miembros, suelen aspirar a estar en la oportunidad de beneficiarse.

La corrupción alcanza niveles enormes, cuando deja de escandalizar y la sociedad la normaliza por saber que existe y no se siente obligada a combatirla o cuando la justifica influida por doctrinas partidistas o de caudillos aduciendo que antes otros también eran corruptos o por recibir dádivas o beneficios de esas malas prácticas.

La recepción de dádivas fomenta el silencio acrítico de malas prácticas gubernamentales y crea un ambiente de tolerancia.

La convivencia con la corrupción es tanta que la sociedad mexicana la invisibiliza y se conforma, creando sentimientos de impotencia, resignación y adaptación, que, por su propia mediocridad, reducen la presión social contra el gobierno para erradicarla, creando un ambiente permisivo e invisible.

En todo el mundo ha sido increíble la apatía del mexicano para combatir la corrupción que destruye su futuro y democracia a pesar de la excesiva corrupción de sus gobernantes, de la doble tributación impuesta por cárteles criminales que co gobiernan creando experiencias de violencia sistémica.

AMBIVALENCIAS DE REALIDAD y ESPERANZA.

El ciudadano dejó de percibirse dueño de su gobierno, para asumirse parte de una masa invisible, acorralada e impotente, perdió su noción de ser titular de garantías fundamentales para verse como alguien que depende de sus buenas relaciones con poderosos, decidió optar por el silencio antes que correr los riesgos de llamar la atención que lo expondrían a hostilidades de poderosos.

Todo sistema excesivamente corrupto cae, es insostenible, hasta porque las disputas internas se vuelven a muerte ente quienes exigen las mismas oportunidades de estar donde hay y pueden aprovecharse del cargo; de ahí que se matan entre ellos bajo la idea de que el sistema o partido los protegerá.

En México, el sistema está tocando fondo, la corrupción alcanzó niveles inusitados y auto destructivos.

Pero no todo es conformismo.

Hay voces valientes que se alzan, periodistas valientes que denuncian, grupos que se organizan en redes para denunciar, criticar, colectivos que salen a las calles a clamar justicia o denunciar, pechos encendidos por el dolor de perder sus futuros y seres queridos.

Diario hay manifestaciones sociales, paros, marchas, clamor de acabar con la violencia y la corrupción.

Significa que no toda la sociedad está sumisa y pasmada en la conformidad, ellos mantienen activa la lucha por sus causas.

Estas son voces de esperanza que mueven conciencias con vigor en una sociedad pluricultural y diversa que no toda es apática.

En ellos la esperanza de un México mejor.

carblanc@yahoo.com