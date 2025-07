Martha y Miri Higareda, frente a frente

Comparten profesión, el mismo día de nacimiento, 24 de agosto una de 1983 y la otra de 1984. Ganan buen dinero y, a su edad, pueden hacer lo que quieran. Por si todo lo anterior fuera poco comenzaron ya su carrera como productoras y protagonizan los papeles estelares en un largometraje, ¿acaso podrían pedirle más a la vida?Sus nombres Martha y Miri Higareda, lo único que no comparten hasta el momento son novios, ni cadena televisiva, por lo tanto están disfrutando mucho al ver terminado la película “Cásese quien pueda” como producto final.La película llega hoy a la cartelera de todo el país, una de ellas desesperada por casarse a pesar de la infidelidad de su novio, en una trama de confusiones y enredos.Aprovechando que las hermanas Higareda son tan unidas decidimos hacer un “frente a frente” realizándoles las mismas preguntas, en entrevistas por separado, para ver qué tan parecidas son. Este fue el resultado.

MARTHA HIGAREDA24 de marzo 1983, Villa Hermosa, TabascoLa peor travesura:“Escaparme de mi casas cuando estaba chiquita. Yo tenía 5 años y ella 4, hicimos un picnic a un lado de un transformador de alta tensión”El primer novio de Martha:“El primer novio de mi hermana fue Ernesto, el mío Mariano”Lo que no tolera en un hombre:“La prepotencia”Proyectos:“La promoción de ‘Cásese quien pueda´. También estoy filmando una serie llamada ‘El Mariachi’, es la primera que hace Sonny en español”La primera vez que sus padres las vieron trabajando juntas:“Yo creo que ‘Cásese quien pueda’ es el trabajo más importante en el que nos han visto, fue maravillosa. Su primera impresión fue decirnos ‘están preciosas’, eso fue muy lindo”Sobre desnudos:“Hay algunos que están justificados y otros que no. Sí me arrepiento de uno de los que hecho, pero no quiero hablar de ello”Sus pinitos como productora:“Me encanta y claro que lo seguiré haciendo, ojalá mucha gente vaya a ver la película, además es febrero, mes del amor y la amistad, sí se antoja verla”Lecturas:“Acabo de empezar a leer ‘Bajo la misma estrella. Leo de todo tipo de género”MIRI HIGAREDA24 de marzo 1984, Ciudad de MéxicoLa peor travesura:“Fue una en complicidad con Marthita, vivíamos en Puebla, en una colonia cerrada y había un hotel como de tres pisos y nos fuimos a hacer un picnic en el techo debajo de los cables de alta tensión, comimos sandia y sándwiches”El primer novio de Martha:“¿El oficial?, bueno al menos para nosotras creo que fue Iván. Ella es muy noviera, yo soy más tranquila. Las dos tenemos novio, el mío se llama Santiago Michell, llevamos 7 años 4 meses juntos y lo amo con todo mi corazón. El novio de Martha se llama Cori Brusseau, es estadounidense, ellos ya llevan entre dos a tres años noviando”Lo que no tolera en un hombre:“Que le hable mal a cualquier mujer”Proyectos:“La promoción de ‘Cásese quien pueda´, y muy probablemente haga telenovela este año y una obra de teatro”La primera vez que sus padres las vieron trabajando juntas:“Fue en telenovelas cuando nos tenían que llevar a grabar. Ya profesionalmente hicimos mucho teatro y un video clip, pero este es el proyecto más importante y mis papás muy orgullosos como pavorreales”Sobre desnudos:“A mí se me ha presentado la oportunidad en varios proyectos de revistas para caballeros, pero por X o Y al final ya no los he realizado. No las he aceptado pero me queda claro el siguiente dicho ‘nunca digas nunca’, así que no digo nada”Da pinitos como productora:“Yo estudié ciencias de la comunicación, entonces había hecho la producción de un cortometraje llamado ‘Boro, boro”. Me encanta ser productora, me gusta mucho crear, de hecho después de la película ya me aventé la producción de un video de la canción ‘Quédate conmigo’ de Jesús Navarro, (vocalista de Reik). Para hacer ‘Cásese quien pueda’, se necesitaron 28 millones de pesos. Obtuvimos 20 de estos con el apoyo de mucha gente que confió en el proyecto, pero si hubiera sido necesario empeñar los calzones lo habríamos hecho”Lecturas:“Acostumbro leer los periódicos para estar enterada de qué es lo que pasa. Lo primero que leo son espectáculos. También leo novelas, y guiones”Proyectos:“Hay una película llamada ‘La aventura’ que se estrena creo este año, el director se llama Calos Rincones, es un humor más oscuro. Estoy tratando de darle mayor solidez a mi carrera”.

fm

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .