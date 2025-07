Jack White presenta “Lazaretto” en el Cavaret

El cantante y actor estadounidense Jack White llega mañana a Guadalajara como parte de una extensa gira mundial, para dar conocer su segundo álbum de estudio “Lazaretto”, el cual debutó en el número uno en “rankings” de diferentes países como Estados Unidos, Canadá y Dinamarca.El Teatro Estudio Cavaret será testigo de la presentación de este segundo álbum de estudio de Jack White. Fue lanzado el 10 de junio de 2014, por Third Man Records en colaboración con XL Recordings y Columbia Records.“Lazaretto”, según comentó White a un medio especializado en música, está inspirado en una colección de relatos, poemas y canciones que escribió cuando tenía 19 años y encontró años después en su casa, decidió trabajar sobre ellos y el resultado fue este álbum.Como anticipo al lanzamiento del álbum, el 1 de abril ya se pudo escuchar una de las canciones, “High ball stepper. Posteriormente, el 19 de abril Jack White tocó en directo la canción que daría título al disco y el mismo día la grabó, consiguiendo así el Guiness al "disco más veloz del mundo" al editarlo y grabarlo en sólo 3 horas y 55 minutos.El 22 de abril publicó la versión de estudio del single “Lazaretto”. El 17 de mayo dejó escuchar otro adelanto, la canción “Just one drink”, y una semana antes del lanzamiento del disco ya podía escucharse en streaming el adelanto del álbum.“Lazaretto" se ha convertido en su formato en vinilo en el disco de mayor éxito de 2014 y, más aún, de los últimos 20 años, gracias a las 60 mil copias vendidas en EU, de acuerdo con las cifras de SoundScan para la revista Billboard.De acuerdo con esta publicación, que reseña semanalmente las cifras oficiales del mercado norteamericano, "Lazaretto" se posicionó por delante de "AM" de Arctic Monkeys, con 29 mil copias, el segundo vinilo más vendido de este año, y también de “Random access memories" de Daft Punk, el más comprado en 2013.Billboard se remonta hasta "Vitalogy" (1994), de Pearl Jam, para encontrar un vinilo con mayor tirón en el mercado en las dos últimas décadas.Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), a pesar de la progresiva pérdida de fuerza de la música grabada en soporte físico respecto del digital, las ventas de vinilos han experimentado un incremento en los últimos años en "mercados clave".Con The White Stripes (“Elephant”, su álbum más laureado y aplaudido), Jack White formó uno de los duetos más importantes en la última década, además ha compuesto música para cine y fundado los grupos The Raconteurs y The Dead Weather.Su trabajo en el cine

El éxito cosechado con The White Stripes le dio a White oportunidades en el séptimo arte. En el 2003 obtuvo un papel secundario en la película “Cold Mountain”, para la cual también compuso temas para la banda sonora. Ese mismo año, apareció junto con Meg en uno de los cortos dirigidos por Jim Jarmusch en “Coffee and cigarettes”.

En 2007 apareció en la película “Walk hard” actuando de Elvis Presley. Ha actuado en siete películas y grabado más de 60 soundtracks.

El dato

En 2008, Jack White sumó fuerzas con Alicia Keys para firmar el tema central de “Quantum of Solace”, la segunda película en la que Daniel Craig encarnaba a James Bond.

