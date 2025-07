Abrirá Comisario Pantera el concierto de Jack White

Tan nerviosos como emocionados. Así están los integrantes de la banda Comisario Pantera, pues serán esta noche los encargados de calentar el escenario en el Teatro Estudio Cavaret para el concierto estelar de Jack White.En palabras de Roger Dávila, guitarrista con quien La Crónica de Hoy Jalisco conversó, “es un gusto poder abrirle a bandas que admiramos, por ejemplo estuvimos ya en Guadalajara para abrir el concierto de Hombres G, que admiramos cuando éramos niños, y bueno ahora sabemos de la calidad de Jack White, estamos nerviosones porque el género no es exactamente el mismo que el nuestro, pero sabemos que tenemos gustos en común en cuanto a lo que escuchamos”, afirma.Comenta que la riqueza de un músico radica precisamente en la diversidad de géneros que escucha y le nutren, de ahí que el sonido de Comisario Pantera sea variado y suficiente para escoger rolas de rock and roll más puro en el repertorio que presentarán mañana.“Nos da gusto que en Guadalajara también vamos a coincidir, porque ya conocemos al público tapatío, que es muy entregado y prendido. Tenemos muy buenas experiencias de los festivales y bares en los que hemos tocado, así que será un gusto ver caras conocidas”, añadió. Anoche abrieron el concierto de White en Puebla y después de Guadalajara concluirán con Monterrey.Comisario Pantera se formó en 2010 en la Ciudad de México y está integrado por Iván Vidauri (vocalista y bajo), Darío Vital (vocalista y guitarra) , “Piojo” (batería y vocal de apoyo) y Roger Dávila (guitarra).El grupo tiene diversas influencias como The Strokes, Television, Wings, Los Tepetatles, Tin Tan, Los Gatos, siendo su más grande inspiración la música de The Beatles y el Rock and Roll de la década de los cincuenta. “Como la primera vez”, “Éramos adolescentes” son sus EP, mientras que “Jóvenes ilustres” y “Club rodante” son los discos de estudio con los que cuenta la banda, del más reciente cuentan con los sencillos “Isabel” y “No es por ti”, materiales disponibles en iTunes y Spotify.Todavía hay boletos disponibles para el concierto, con un costo de $635 en taquilla y $698 en Ticketmaster.

