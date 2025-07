Angélica María y Derbez, premio Latinos de Hoy

El actor Eugenio Derbez y la cantante Angélica María, fueron algunos de los galardonados con el premio Latinos de Hoy, durante una ceremonia celebrada en el Chandler Auditorium.Esta distinción se entrega a latinos destacados en diferentes categorías por importante contribuciones a la comunidad hispana en Estados Unidos y es otorgado por "Los Angeles Times" y su apéndice, la publicación en español "Hoy Los Angeles”.Derbez no asistió por estar presentando su película "Instructions not include" en París, y en su nombre lo recibió la actriz Martha Higareda.El Premio Humanitarian para Derbez, compartió Higareda, es un orgullo y una distinción para quien ha hecho tanto al entretenimiento. "Hace unos días lo nombraron el número uno en los latinos más influyentes en Hollywood y es una inspiración para todos los actores mexicanos" , expresó Higareda.Derbez fue reconocido con ese premio por sus generosas donaciones a víctimas de huracanes que afectaron parte de Baja California y por su labor de protección a los animales.En la alfombra roja también fue entrevistada la actriz y cantante Angélica María, "La Novia de México" , quien fue reconocida con el premio Leyenda. "Este premio es lo mejor que no ha pasado en el último año sino en los últimos cien", expresó."Me siento emocionadísima y feliz de que se me haga este reconocimiento y que me hagan sentir apapachada" , resaltó la radicada en esta ciudad y nacida en Nueva Orleans.Por su parte, los ganadores de Grammy americano, la banda local La Santa Cecilia, recibió el Premio Embajadores y ofrecieron una pequeña actuación en el evento.José Hernández, fundador del Mariachi Sol de México y Mariachi Reyna de Los Ángeles, y quinta generación de mariachis, obtuvo el premio Maestro de las Artes, por su aporte y apoyo al género en las escuelas del estado y del país.Sheila E. quien es una excelente baterista fue galardonada con el premio Logros Especiales en la Música, en honor a su notable e innovadora carrera.Oscar de la Hoya, hoy promotor de boxeo, ex medallista olímpico y 10 veces campeón mundial de boxeo en seis categorías distintas, recibió el Premio Icono de la Comunidad.El Premio Educativo fue para The Robotics Team, de la escuela Carl Hayden High School, inspiración del documental "Underwater Dreams" y de la cinta "Spare Parts" que se estrenará en el 2015 con George Lopez.cr

