“El Sol” volverá el 5 de marzo

Apenas concluyó su presentación de tres días en el Palenque de las Fiestas de Octubre de Guadalajara, y ya se anunció la siguiente presentación de Luis Miguel en la perla tapatía. En rueda de prensa en la que originalmente se dijo que estaría presente el cantante, el representante de la empresa Don Boletón (empresa de boletaje electrónico), Óscar Montes confirmó que en el marco de su gira 2015, se presentará en el Auditorio Telmex el 05 de Marzo a las 21:00 horas.Además, dijo, Luis Miguel también llegará en su gira 2015 a las ciudades de Puebla, Ciudad Juárez y Tijuana, para entregar a su público en México un total de 40 conciertos en un total de 22 ciudades del país, donde presentará su nueva producción discográfica. Mencionó además ciudades como Mérida, Aguascalientes, Morelia, León y San Luis Potosí, entre otras.La más reciente producción denominado “Deja vu”, del que calificó como el artista hispano de mayor relevancia, Luis Miguel, dijo, se ha posicionado en el primer lugar en ventas en México.Por su parte, el empresario del espectáculo Alejandro Valle señaló que “El Sol” porta en 13 tráiler 300 toneladas de equipo para el montaje de sus producciones, lo que se verá reflejado en su gira 2015 por México en un impresionante escenario, lo que será posible gracias a su staff consistente en 250 personas en promedio por presentación.Óscar Montes precisó que la gira de Luis Miguel que empezará a finales del mes de enero y terminará a finales de marzo.Tras aceptar que Luis Miguel no es el mejor artista pero es el que más vende en el mundo de habla hispana, el empresario dijo que con las presentaciones de Luis Miguel en el Palenque se desmintieron las falsas informaciones acerca de que el artista había subido de peso, además “su calidad interpretativa no tiene comparación”, afirmó.En su página oficial se señala que la última gira que realizó “El Sol” llamada The Hits Tour obtuvo llenos totales en todas las ciudades en las que se presentó, como en España, Sudamérica, Estados Unidos y México. Fue tan grande el éxito de esta serie de conciertos que Luis Miguel está nominado a los Premios Billboard de la Música Latina 2014 en la categoría Gira del Año donde competirá con Alejandro Fernández, Marc Anthony y Emmanuel y Mijares.

