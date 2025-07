Nombran a Penélope Cruz como “La mujer más sexy en vida”

La actriz española Penélope Cruz fue nombrada por la revista “Esquire USA” como “La mujer más sexy en vida”.La distinción que aparecerá en su edición de noviembre ubica a la estrella de 40 años como la onceava artista en ser reconocida con este título.Antes, Scarlett Johannson ha recibido ese título en dos ocasiones, asimismo, han sido reconocidas por la publicación Rihanna, Halle Berry, Mila Kunis, Angelina Jolie y Charlize Theron.Penélope Cruz habla cuatro idiomas, ha aparecido en numerosas cintas de Pedro Almodóvar como “Tie Me Up! Tie Me Down!”, “Hable con ella” “Todo sobre mi madre”, entre muchas más.La actriz de "Vicky Cristina Barcelona" y "Vanilla Sky" dijo a “Esquire” que sentía "una atracción por el drama" en su adolescencia, pero que "ahora no podría estar menos interesada".Cruz evadió comentar sobre su vida privada y declinó hacer comentarios a la revista sobre su marido, el actor Javier Bardem, o sobre los dos hijos de la pareja. "Eso es para nosotros", apuntó.Hace unas semanas, ella y su esposo emitieron declaraciones y aclaraciones que los llevó a ser criticados por grupos sociales que los llamaron antisemitas por apoyar un manifiesto de artistas españoles sobre el ataque de Israel a Gaza.Los próximos estrenos de la actriz serán la cinta en español "Ma Ma" y "Grimsby", con Sacha Baron Cohen.

