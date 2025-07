Tienden un puente entre barroco y balada moderna

Su director está seguro: al público de México le va a encantar “Bromas y lamentos”. Y lo dice con conocimiento de causa, pues Marcelo Lombardero ha estado en nuestro país en varias ocasiones y sabe, aquí, se tiene gusto por la buena música y las buenas voces, que es lo que él con cinco intérpretes e igual número de ejecutantes de instrumentos antiguos, presentará el 18 y 19 de octubre, como extensión del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato.- ¿Cómo puede definir “Bromas y Lamentos”?- Es un espectáculo que resignifica el concepto festivo de algún tipo de música del barroco letrado, son canciones de amor, de un género teatral musical. La idea de este espectáculo es encontrar la resonancia de aquella música antigua en un ámbito contemporáneo. Se desarrolla en lo que puede ser un bar, y es interpretada desde el público, es decir los cantantes están entre el público como si fueran parroquianos de este bar y de ahí representan pequeñas historias de amor, interpretadas de una manera muy especial, con una búsqueda del sonido original de esa música, pero también con una instrumentación moderna y cercana.- ¿Hay dramaturgia o hilo dramático?- No, no se cuenta una historia, sino muchas historias, de encuentros, desencuentros, de distintos tipos de amor, desde pareja juvenil, hasta el amor puro o solitario, son muestras de todas las formas de amor, entonces no hay una línea argumental, por supuesto que hay una dramaturgia, pero no se cuenta una historia, se cuentan muchas historias.- ¿Qué tiene de especial la música de Claudio Monteverdi y Francesco Cavalli?- La música de cámara se hacía en un espacio de un pequeño lugar, en donde la gente tomaba, comía, se divertía, no había ni MP3 ni spotify, la gente tenía que escuchar la música en vivo para divertirse, esta música es para eso y la idea es atraer a la gente a ver cómo eso nos resuena desde hoy, porque además hay una cuestión que tiene esta música de estos autores, que pocas veces se encontró una conexión tan fuerte entre el sentido de la palabra y el sonido, es decir la música que está hecha para esa palabra, con lo que los barrocos llamaban el afecto que esa palabra tiene con el momento en que se dice, muy especial, que se produjo en ese momento, y que después volvió a aparecer en la balada pop, en la música popular del siglo XX, parece raro que haya una conexión tan cercana entre una música tan antigua, de finales del 1600, con lo que nosotros conocimos como la balada pop o la canción popular. Esa conexión está en algunos giros armónicos que nos suenan muy modernos, mucho más que otras músicas que parecen ser más modernas.- ¿Este trabajo desde hace cuánto que lo tienen montado y dónde lo han presentado?- Lo presentamos en un teatro bar en Buenos Aires por dos años llamado Maipo Kabaret, ahora venimos de un festival latino en Miami.- ¿Y cómo considera que lo tomará el público mexicano?- He trabajado mucho en México, en Bellas Artes, he montado cuatro o espectáculos muy exitosos, además he estado en Guadalajara en 2006, monté “La vida breve” de Manuel de Falla. Así que el público mexicano me conoce, creo que es un espectáculo que le va a gustar mucho, porque les gustan las buenas voces, la buena música, que le sorprendan y este es un espectáculo que sorprende y emociona, lo que pretende hacer es llegar al corazón con estas canciones, y pasa algo que es muy particular y que ocurre pocas veces que es la proximidad, la caricia de una voz cercana, el espectáculo pasa al lado de la gente, no hay un escenario, el espacio es el escenario, esto ocurre entre la gente y esto es muy sobrecogedor y muy emocionante, donde hemos representado este espectáculo la gente sale muy conmovida, sobre todo por la potencia de esta música y por la cercanía con el público.

EL APUNTE:El espectáculo está integrado por cinco cantantes y cinco músicos que ejecutan instrumentos de la época, algunos rescatados del siglo XVIII y otros son réplicas. Las funciones son 18 y 19 de octubre, a las 20:30 horas. Boletos: $250.

