Javi, una revolución en el rock

Su nombre completo es Francisco Javier Martín del Campo Muriel, mejor conocido como el “Javi”, guitarrista de La Revolución de Emiliano Zapata.“Cuando voy a Estados Unidos me cuesta mucho trabajo escribir mi nombre en los documentos oficiales del permiso. Ellos nada más se llaman John Fill o algo así, son nombres cortos y el mío es largo. Algunas vez les pregunté qué hacer y me dijeron ‘hasta donde quepa bien’. De ahí en adelante siempre escribo Francisco Javier Martín o Javier Martín del Campo. Pero soy honesto, siempre me da mucha flojera escribir mi nombre completo”.“El Javi” nació un 8 de abril del año 1951, en San Luis Potosí, actualmente tiene 63 años. La primera vez que tocó una guitarra fue cuando tenía 7 años de edad. Un tío visitaba a la familia, por la mañana Javi y su primo Gerardo Ávila vieron dos guitarras en la sala. Su curiosidad fue tanta que de inmediato comenzaron a tocar lo que podían y lo único que les salió fue el ritmo de “Popotitos”.“Yo creo que tuvieron fiesta en la noche y cuando las vimos dijimos ‘órale, qué chido’. Recuerdo que comenzamos a tocar, ‘taca,taca,taca,bam, bam, bam’, nos sentimos tan contentos que nos salimos a la calle y terminamos dando nuestro primer concierto en un camión. Obviamente a los dos nos dieron una regañada mi padre y mi tío, porque nadie sabía en dónde estábamos”.Esa travesura marcó la vida de Javier que por primera vez sentía por sus manos el hormigueo de la música. Después, con el mismo primo, acostumbraban recorrer en auto algunas calles tocando y cantando. Incluso durante la entrevista, el guitarrista en todo momento hacía percusiones o movía sus manos de un lado a otro como creando en el aire notas musicales.Sus primeros maestros de guitarra fueron Lauro López Balcázar y Fernando Martínez. En el año 1968 formó parte de la banda de rock Drugstore o La Farmacia. “Pero yo ya tenía planeado con mis amigos hacer la Revo, entonces a esa banda yo les dije que ya estábamos formando otra banda. Bajo esa consigna se hizo”, explicó.El primer ensayo de La Revolución de Emiliano Zapata fue un día 11 de septiembre de 1969, en la casa de los padres de Javier. La vivienda estaba ubicada en la Calle Día 1544, en la Colonia Jardines del Bosque.“Tengo tan presente esa fecha porque había magia en el ambiente. Ya habíamos tocado varias veces en la calle, pero ese día empezamos así sin haber realizado un ensayo previo y todo fluyó. Hubo magia en ese día porque hicimos como cinco canciones, que para cinco chavitos de entre 15 y 19 años salió muy rápido. No te garantizó la calidad desde luego pero había química, eso nos encantó”.

“¿De qué viven las leyendas?”Javier lamenta que a pesar de todos los años de experiencia que tiene en la música y que algunos hasta lo consideren icono de la música o leyenda a La Revo, hay festivales de rock locales que no los invitan, a pesar de solicitarlo ellos mismo, a diferencia de otros eventos nacionales como el “Vive latino”.“Tanto lo han dicho que ya te la llegas a creer, pero a mí el icono o leyenda me tienen sin cuidado. No significa gran cosa. Pues a mí que mejor me digan de qué viven las p… leyendas vivientes, porque de pronto no te va también. Es curioso ¿no crees?, que de pronto existan esas dualidades. Yo lo que pido es que alguien me aconseje y me diga de qué viven las leyendas. En la práctica diaria de las tocadas sí sentimos que discriminan por las edades, entiendo que ya no somos los chavitos, pero somos parte de la base del rock nacional”.Curiosidades

La Revolución de Emiliano Zapata rentaba al principio instrumentos por la Calle 34 para tocar en fiestas.El padre de Javi le compró su primera guitarra eléctrica, pero lo condicionó a terminar la preparatoria para poder entregársela.Dormido requintea con el brazo de su esposaSu primera guitarra acústica la quebró junto con otro amigo en un momento de emociónAcostumbra hacer deporte y andar en bicicleta

EL DATOLa revista Roling Stones le dedicó dos páginas a la Revo, en una edición especial del rock latino en los años setenta.

