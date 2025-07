ODÍN“refresca” sus temas en acústico

Para presentar su segundo disco “Destino”, el grupo argentino Odín pisa tierras tapatías en lo que es su primera gira al extranjero luego de haberse conformado como agrupación musical desde hace 7 años.Intérpretes del género rock-pop, los tres integrantes de la banda pretenden posicionarse en México con algunas propuestas de su autoría entre las que destacan “Si aún puedes oírme”; “Te escondes en la noche” y “Por ti”.Para el cantante y guitarrista del grupo, Rodrigo Quiroga conquistar el extranjero era “ahora o nunca”, toda vez que aseguró que la agrupación ya reúne las condiciones propicias para arrancar este reto.“Otras bandas de Buenos Aires nos platican que hay una movida cultural importante en México, que la gente consume cultura, que les gusta la música… Las condiciones ya estaban dadas para venir, queríamos venir desde el año pasado y hasta ahora nos atrevimos a dar este paso”.Con el antecedente de que en Guadalajara es una plaza difícil y que el público es más exigente, Odín presentará por primera vez su propuesta a los tapatíos, a través de una gira de medios y dos presentaciones gratuitas, una en el Rendez Vous Café de las Artes y la segunda en la Estación del Tren Ligero San Juan de Dios, el miércoles 15 y jueves16 respectivamente.Hoy miércoles la presentación en el Café de las Artes será a las 23:00 horas luego de que abrirá el grupo local “Inverso” a las 22:00. Mañana, Odín se presentará en la Estación San Juan de Dios del Tren Ligero a las 17:00 horas a donde esperan que unos 2 mil 500 tapatíos puedan apreciar el trabajo de la banda. En ambos sitios, la entrada en gratuita.En el marco de su tercer aniversario de la más reciente etapa de la banda, Odín cambia la temática de sus shows, reversionando sus temas a formatos en “unplugged” y sinfónicas, mismas que para esta gira cuentan con un repertorio diverso que va desde baladas hasta rock.Odín es una banda de rock-pop, formada el 23 de agosto de 2007 en la capital cordobesa, provincia de la República Argentina. Hoy la conforma Rodrigo Quiroga, cantante; Sebastián Leque, bajista y Franco Rigutto, baterista quien acaba de cumplir su primer año en la agrupación. Odín ha tocado en diferentes escenarios de Córdoba capital y el interior de la provincia, presentándose en diversos festivales de Argentina.Su primer material discográfico titulado tal como la banda, cuenta con once temas compuestos por sus integrantes y con dos videos clips de los cortes de difusión, logró posicionar varios de sus cortes principales, como son “Alguna vez”, “Intentar”, “Dame un poco más de ti”, “Ya No quiero” y “Se me pasa el tiempo” entre otros; en los rankings de las radiodifusoras más escuchadas en Córdoba y en el interior de Argentina.El viernes 17 estarán en Colima, el sábado 18 en el Club Atlantico del D.F, el 24 están en la ciudad de Oaxaca para luego regresar a la capital del país donde eventualmente podrían volverse a presentar, toda vez que han tenido buena aceptación. La gira por México concluirá el 31 de Octubre pero podría repetirse en el otoño del próximo año.Su segunda gira internacional está prevista en Chile a realizarse en Febrero de 2015.

EL DATOCuentan con 2 videoclips que se pueden encontrar en Youtube y en el propio canal de canal de la banda, OdinArgentina. Su cuenta de Facebook es OdinArg y en twitter @odinrockpop.

