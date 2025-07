Benito Santos, de trazos muy firmes

Es sencillo, porque es un hombre de trabajo. En su agenda no hay espacio más que para descansar, pocas horas. Desde que Ximena Navarrete ganara el concurso Miss Universo en 2010, portando ese inolvidable vestido rojo diseñado por Benito Santos, la vida del originario de Tepehuaje de Morelos, Jalisco, ya no es la misma. Como tampoco lo es la de Alejandra Aceves, quien le diseñó las joyas a la reina de belleza tapatía.El fuerte de Benito Santos está en el dibujo: en pocos segundos, mirando el rostro de la mujer que ha de vestir, es capaz de sacar hasta tres bocetos para hacerle su propuesta: lo he visto hacerlo. Después, el cuidado de los detalles: la combinación de modernas técnicas de corte con el rescate del romanticismo de encajes y bordados a mano. Sueños femeninos hechos vestido.Santos distingue sus dos ejes de trabajo: el de la pasarela y el de las reinas de belleza. “En una pasarela, puede ser que el vestido no favorezca la silueta femenina, porque estás mostrando tu creatividad en el escenario y puedes llevar tantos excesos que la silueta de la modelo se pierda. Lo contrario debe ocurrir con el vestido de una miss: en ella debe ser un accesorio que resalte su figura, tiene que verse impresionante y favorecida por la prenda”, señala.Sin embargo, es difícil encontrar esa línea divisoria en sus colecciones, porque si algo sabe hacer Benito es justo favorecer la silueta femenina, lo cual no está peleado con el estilo clásico y formal que debe imprimir a las creaciones que diseñe para Angélica Rivera.Desde el 14 de octubre y hasta hoy, el buscador de internet más famoso del mundo, Google, realiza el escaparate Google+Fashion donde Benito Santos está presente. Se trata de la transmisión vía Hangouts de las pasarelas de varios diseñadores mexicanos, entre las que se encuentran las también tapatías Julia y Renata Franco, sin duda las más destacadas a nivel nacional e internacional, y el nacido en Guadalajara y radicado en el DF Macario Jiménez.Hoy se podrá apreciar la colección de Benito Santos a las 20:50 horas, a través del sitio googleplusfashion.com. Así que los ojos de Guadalajara, de México y del mundo estarán posados de nuevo sobre su trabajo. Y sí, sabemos que sigue haciéndolo con el mismo cuidado, pasión y detalle que cuando una tapatía dijo no quiero a ninguno más, lo quiero a él, y se coronó como la mujer más hermosa del mundo.Entre bellezas

Además de Ximena Navarrete y Angélica Rivera, el jalisciense ha seducido con sus creaciones a Adela Micha, Marisol González, Anahí, Guadalupe Pineda, Maité Perroni, Ludwica Paleta, Ingrid Coronado, María Inés y Maya Zapata.Y desde luego las reinas de belleza también lo buscan Karin Ontiveros, Karla Carrillo, Eunice Sánchez y Gabriela Palacio por mencionar algunas.

