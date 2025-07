Fanáticos rompen el orden en show de los Tacvbos

Con escaleras y pasillos invadidos dio inicio cerca de las 20:30 horas el concierto del grupo Café Tacvba en el Auditorio Benito Juárez bajo el marco de las Fiestas de Octubre ante más de 20 mil personas.

Desde antes de que comenzara su presentación, elementos de seguridad trataban de contener a los fans de la agrupación sin conseguirlo. Algunos hasta se brincaron de las gradas al ruedo, convirtiendo la noche en una gran fiesta de rock."Qué gusto poder compartir esta noche y la música con todos ustedes. Esperemos se la pasen bien. Decimos que canten, que bailen, que suden mucho. Y que saquen sus demonios muchachos, sus miedos, sus problemas, sus angustias, bailando y amando muchachos. Ya llegó el Café Tacvba para que todo el mundo le meta el taconazo como se debe", dijo Rubén Albarrán, vocalista de la banda.Sus grandes éxitos estuvieron presentes, entre ellos "Las batallas", "Esa noche", "Las flores", "Cómo te extraño", pero al cantar "Ingrata", todo se desbordó. "Una ingrata muy grata" y la intensidad del ambiente ya no bajó.Mientras Café Tacvba cumplía el sueño de los tapatíos de brincar y cantar hasta quedar exhaustos, 80 elementos de la Fuerza Única reforzaron el operativo de seguridad.Como medida preventiva adicional las puertas de ingreso al foro principal tuvieron que ser cerradas. En tanto, una gran cantidad de personas vieron la presentación desde la explanada gracias a la pantalla gigante que instaló el Patronato de forma permanente.Carlos Calderón seguidor de los “Cafeta” calificó de extraordinario el concierto: "A mí me fascina toda su música, pero 'Puntos cardinales', es mi favorita. Además los de seguridad no debería ponerse nerviosos porque la euforia no se puede controlar con este tipo de bandas".

