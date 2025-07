Michael Jackson, el más rico del cementerio por cuarta vez en seis años

Un estudio de la revista Forbes determinó hoy que el cantante Michael Jackson, quien murió en 2009, sigue siendo el artista fallecido que más ingresos generó en 2013, con 140 millones de dólares.Se trata de la cuarta vez en seis años que el "Rey del Pop" se alza como el personaje más rico del cementerio, aunque en esta ocasión la marca de Jackson ingresó algo menos que los 160 millones de dólares que ganó en 2012, gracias a los dos espectáculos del Circo del Sol inspirados en el cantante.El segundo en el pódium siguió siendo otro genio de la música, el "Rey del Rock" Elvis Presley, fallecido en 1977 por un ataque cardíaco, que se situó segundo en el ránking, con 55 millones de dólares generados el año pasado.El tercer puesto se lo llevó el caricaturista Charles Schulz, más conocido por haber dado a luz al perro Snoopy hace 67 años, que continúa ingresando casi 40 millones de dólares después de haber fallecido en 2000.Los siguientes artistas más rentables después de haber muerto, según Forbes, son la actriz Elizabeth Taylor (25 millones de dólares), el cantante de reggae Bob Marley (20 millones) y la también actriz Marilyn Monroe (17 millones).Completan la lista de las 11 celebridades más rentables después de morir el exBeatle John Lennon (12 millones), el físico Albert Einstein (11 millones), el escritor Theodor Geisel (9 millones), conocido como Dr. Seuss y autor de los libros que inspiraron "The Cat in the Hat", y los actores Bruce Lee y Steve McQueen (9 millones).

