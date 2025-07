Tapatíos tocarán el “Hell & Heaven”

Todo está listo para la realización de la cuarta edición del “Hell & Heaven Metal Fest 2014” el próximo sábado 25 de octubre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. La cereza del pastel es la presentación del legendario grupo de rock Kiss que llegará con todo y su Spider Stage o escenario de araña del “Monster Tour”. Otras bandas que también se presentarán son Korn, Rob Zombie, Limp Bizkit y Obituary.“En estos momentos la mayor preocupación es lograr tener todo listo en cuanto a producción del evento. Afortunadamente todo va viento en popa para que presentemos algo nunca antes visto en México. La mayor inquietud es que todos los artistas lleguen al país sanos y salvos, que lleguen sin ninguna complicación”, señaló Javier Castañeda, uno de los organizadores del Festival.“La producción de Kiss está complicadísima, ellos traen ocho trailers de puro equipo. Tratamos de seguir al pie de la letra las indicaciones para el montaje. Es la primera vez que llega a nuestro país el Spider Stage y aquí le dan la despedida. Será la última vez que lo utilicen y ese es un privilegio”, agregó.Comentó que ya establecieron contacto con los integrantes de la banda y les han pedido no ponerse nerviosos y confiar en que todo va a salir bien después de la cancelación del concierto que sufrieron en marzo pasado en Texcoco, impidiendo la presencia de la banda y decenas de agrupaciones.“Ellos vienen muy accesibles, no vienen de estrellas. Vienen con el corazón en la mano para compartirlo con los mexicanos en el Hell & Heaven, el Festival de rock más importante de Latinoamérica. Ya quieren que sea el evento para cumplir un sueño más. Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley me dijeron que están deseosos de tocar y que no nos desanimemos, que le demos para adelante. Dicen que están con nosotros y que todo se va a dar. Ellos estaban anunciados en el Festival de marzo y se quedaron con las ganas de presentarse por eso están haciendo todo lo posible para que sea una realidad su gira en México con el ‘Monster Tour’”.Destacó que afortunadamente en esta ocasión las autoridades de la Ciudad de México, les han mostrado todo el respeto y apoyo para la organización del Festival. Y que aún con la lluvia que afectó las instalaciones del Autódromo la semana pasada se trabaja para dejar todo impecable para el día del evento. la seguridad afirmó está garantizada tanto para las bandas, como para los 75 mil asistentes que se espera se reúnan para el Festival.Hasta hace quince días se tenía conocimiento de que asistirán 25 camiones con tapatíos con un promedio de 45 personas por cada uno: “Hay varios organizadores de los tours, son colectivos muy importantes. Lo que más agradecemos es que nos sigan apoyando desde casa viajando específicamente para el Hell & Heaven”.

EL DATOTodo el staff del Hell & Heaven es tapatío, en total son 120 personas de producción; en las 12 horas de música se esperan 75 mil personas.

cc

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .